فائدة القروض البنكية تخسر 160 نقطة أساس

■ المركزى: %18.2 متوسط العائد لآجل عام فأكثر بنهاية أبريل الماضى ■ سهر الدماطي: الفائدة تتجه للانخفاض فى الربع الأخير ■ محمد عبدالعال: النصف الثانى عادة ما يشهد نشاطاً متزايداً للقروض سيد بدر تراجع متوسط العائد السنوى على القروض التى تمنحها البنوك المصرية للشركات والأفراد بنحو160

■ المركزى: %18.2 متوسط العائد لآجل عام فأكثر بنهاية أبريل الماضى

■ سهر الدماطي: الفائدة تتجه للانخفاض فى الربع الأخير

■ محمد عبدالعال: النصف الثانى عادة ما يشهد نشاطاً متزايداً للقروض



سيد بدر

تراجع متوسط العائد السنوى على القروض التى تمنحها البنوك المصرية للشركات والأفراد بنحو160 نقطة أساس، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، لتسجل %18.2 على القروض أجل سنة فأكثر، بنهاية أبريل الماضى، مقابل %19.8 فى ديسمبر 2017، تبعا لبيانات إحصائية للبنك المركزى.

يأتى التراجع مدعوما بتبنى الأخير سياسة نقدية أقل تشددًا، من خلال خفض عائد الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة (الكوريدور) بنحو %2 خلال فبراير ومارس الماضيين.



وقرر البنك المركزى كسر موجة العائد المرتفع خلال فبراير، وذلك بعد تصريحات من المحافظ طارق عامر، بسعى المركزى اتباع سياسة نقدية أقل تشددًا، بعد انخفاض معدلات التضخم، ليقرر خفض الفائدة بواقع %1 خلال فبراير، و%1 خلال مارس، لتسجل الأسعار على الإيداع والإقراض نحو %16.75 و%17.75.

وكشفت بيانات للبنك المركزى، حصلت «المال» على نسخة منها، أن متوسط العائد على القروض أجل عام، سجل لدى القطاع المصرف أعلى مستوى منذ التعويم فى يناير 2018، ليصل إلى %19.9، قبل أن يبدأ فى الانخفاض خلال فبراير ومارس مسجلا %19.7 و%19.3 على التوالى.

كما ارتفعت حجم القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو23.5 مليار جنيه خلال ذات الفترة، مسجلة %1.6 من ديسمبر إلى يناير 2018، ونحو 1.486 تريليون جنيه بنهاية يناير.

وحققت التسهيلات الائتمانية نموًا بنسبة %12.5 خلال العام الماضى، لتسجل 1.463 تريليون جنيه بنهاية العام، مقابل 1.3 تريليون بنهاية ديسمبر 2016، نتيجة للارتفاع القياسى لأسعار الفائدة، مقابل نموًا %64.2 خلال 2016، لتسجل 1.3 تريليون جنيه مقابل 791.5 تريليون جنيه بنهاية 2015، بزيادة 508 مليارات جنيه.

وتوقع مصرفيون انخفاض متوسط العائد على الإقراض فى الربع الأخير من العام الجارى، بالتوازى مع توجهات البنك المركزى لخفض الفائدة وتشجيع الاستثمار بعد السيطرة على معدلات التضخم.

وأكدوا أنه رغم ارتفاع المعدلات الحالية للعائد على الإقراض، إلا أنها أقل تكلفة بالنسبة للشركات مقارنة بالشهور الماضية، فى ظل سيطرة البنك المركزى على الأوضاع النقدية، وعزمه انتهاج سياسة مشجعة للاستثمار، بعد السيطرة على الموجة التضخمية الحالية.

وتراجع المعدل السنوى للتضخم العام إلى %11.4 خلال مايو، مقابل %13.1 خلال أبريل، كما انخفض التضخم السنوى الأساسى إلى %11.1 خلال مايو، مقابل %11.6 خلال أبريل.

وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن الفترة الحالية هى فترة إصلاح اقتصادى مؤقت، وبالتالى فإن الفائدة المرتفعة تهدف لتحقيق مستهدفات البنك المركزى فى السيطرة على التضخم، ورفع جاذبية العملة المحلية.

وأشارت إلى أن خفض الفائدة بواقع %2 خلال فبراير ومارس الماضيين، ساهم فى تشجيع الشركات على استكمال خططها التوسعية، وزيادة الإقبال على القروض، متوقعة أن تنخفض الفائدة مجددًا بنهاية العام الجاري.

وتابعت: البنوك تقيم أسعار الفائدة وفقًا للدورة الإنتاجية للشركات وتتراوح بين 5-10 دورات خلال العام، وبالتالى فإن أى شركة تحقق 5 دورات سنوياً بفائدة مرتفعة %5 مقارنة بالعام السابق، تُحمل كل دورة %1 فقط تكلفة من رفع الفائدة، وهى نسبة ليست كبيرة ولا تعوق عمل الشركات، أوتوقف خططهم للاقتراض.

وشددت على أن الوضع الحالى يعزز الثقة فى قدرة الاقتصاد على النمو، ومع السيطرة على معدلات التضخم لن يكون أمام المركزى سوى خفض الفائدة لتشجيع الاقتراض، وضخ استثمارات جديدة، وبالتالى زيادة معدلات النمو والتشغيل.

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن أسعار الفائدة انخفضت بالفعل على الإقراض خلال الفترة الماضية، نتيجة عاملين أساسيين، هما الاتجاه لسياسة التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة بنحو %2 خلال الربع الأول من العام الجارى، إلى جانب انخفاض الطلب على الائتمان، واتجاه البنوك لتحفيز الطلب عبر خفض هامش الفائدة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية ستشهد مزيدا من الانخفاض فيما يتعلق بفائدة الإقراض، تماشيًا مع توجهات البنك المركزى لتشجيع الاستثمار، لافتًا فى ذات الوقت إلى أن سعر الفائدة ليس هوالمحدد الوحيد لعملية توفير التمويل، لكن الأمر يتعلق ببيئة شاملة للاستثمار .

ولفت إلى أن استمرار سياسة البنك المركزى فى خفض الفائدة، حتى وإن تم تثبيتها فى الاجتماعين المقبلين، ستحدث تأثيراً كبيراً فيما يتعلق باتجاهات منح الائتمان، خاصة بعدما ارتفعت الفائدة لمستويات قياسية خلال العام الماضى، وتسببت فى تعطيل توجهات الكثير من الشركات الراغبة فى التوسع .

وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى نشاطاً متزايد فى منح الائتمان، مع الحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولى، وخفض الفائدة، وهوما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقال طارق حلمى، عضومجلس إدارة بنك قناة السويس، إن معدلات العائد خلال الفترة الحالية انخفضت أيضًا عن مستوى %18.2، مسجلة نحو %17 .

وتوقع «حلمى» تراجع مستويات الفائدة عدة مرات خلال العام الجارى، بما يخفف الأعباء التمويلية على الشركات، ويدفعها لمزيد من النمو.

وأظهرت القوائم المالية لبعض أكبر بنوك القطاع المصرفى تطور محفظة القروض ببنكى التجارى الدولى، والشركة المصرفية، وكريدى أجريكول، بنسبة %7.5 و%2.7 و%2.9 على التوالى، بينما تراجعت بنسبة %0.6 و%1.5 ببنكى الإسكندرية، وقطر الوطنى الأهلى .

وقال مصدر بقطاع الائتمان بأحد البنوك الخليجية العاملة فى مصر، إن تراجع محفظة الإقراض يرجع إلى زيادة معدل سداد الشركات فى نهاية العام المالى وإغلاق الميزانيات، كما أن الربع الأول من العام دائمًا ما يكون الأكثر هدوءًا فيما يتعلق بمنح الائتمان .

وتوقع أن يكون لإقبال البنوك على تطبيق المعيار المحاسبى الجديد IFRS9، والذى بدأ تطبيقه تجريبيًا فى الربع الأول من العام، تأثيرًا على معدلات المنح، حتى لا تضطر البنوك لتجنيب مخصصات ضخمة، خاصة أنه يجعل البنوك أكثر تحوطًا فيما يتعلق بالقروض الجديدة.