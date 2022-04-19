تسبّب ارتفاع فائدة الرهن العقاري وزيادة أسعار المنازل في عزوف المستهلكين المحتمَلين عن شراء منازل جديدة، وفقًا لدراسة مَسحية نشرها يوم الاثنين بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

كشفت الدراسة أن المستهلكين بالولايات المتحدة يتوقعون أن ترتفع فائدة الرهن العقاري بنسبة كبيرة على مدى عدة سنوات مقبلة، مع توقع الأسر في المتوسط أن تبلغ الفائدة 6.7% سنويًّا من الآن، ثم تصل إلى 8.2% خلال ثلاثة أعوام.

انخفض متوسط احتمال شراء منزل إذا انتقلت أسرة من منزلها على مدى السنوات الثلاث المقبلة انخفاضًا حادًّا إلى 60.7%، مقارنة مع احتمال بنسبة 68.5% في عام 2021، مسجلًا أول انخفاض في هذا المؤشر منذ أن بدأ المسح السنوي لقطاع الإسكان في عام 2014.

فائدة الرهن العقاري

قال المشاركون في الدراسة المسحية، إنهم ما زالوا يعتبرون ملكية المنازل استثمارًا ماليًّا ذكيًّا، غير أن فرصه المستقبلية تراجعت بشكل طفيف.

وأكد نحو 71% منهم أنهم يعتقدون أن شراء وحدة عقارية في منطقتهم استثمار “جيد جدًّا”، أو استثمار “جيد نوعًا ما”، مقارنة مع 73.6% التي كانت أعلى نسبة سُجلت في تاريخ هذا المسح في العام الماضي.

وارتفعت نسبة الناس الذين اعتبروا قطاع العقارات استثمارًا سيئًا، إلى 9.9%، مقارنة مع 6.5% في الفترة نفسها من العام الماضي.

ترتفع أسعار فائدة الرهن العقاري مدة 30 عامًا في الولايات المتحدة، هذا العام، وقد تجاوزت 5% في شهر أبريل الحالي لأول مرة منذ ما يزيد على عشر سنوات، وذلك بحسب شركة فريدي ماك.

ويُنتظر أن تستمر هذه الأسعار في صعودها مع تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى مواجهة أعلى مستوى للتضخم منذ أربعة عقود.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في مارس لأول مرة منذ عام 2018، ويُنتظر أن يستمر المسئولون في زيادة أسعار الفائدة على مدى بقية العام الحالي.

غير أن المستهلكين يتوقعون أن تُواصل أسعار المنازل ارتفاعها، حتى مع زيادة تكاليف الاقتراض.

وقال المشاركون، الذين استطلع الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك آراءهم، إنهم يتوقعون أن ترتفع أسعار المنازل في مناطقهم بنسبة 7% في المتوسط على مدى العام المقبل، بزيادة عن نسبة ارتفاعها التي توقَّعوها، العام الماضي، والتي بلغت 5.7%.

لا يتوقع المؤجّرون أيضًا أي تراجع في قيمة الإيجار في الأجل القريب. وقالت الأسر إنها تتوقع ارتفاع الإيجارات بنسبة 11.5% على مدى العام المقبل، مقارنة مع 6.6% في العام السابق.