فئة جديدة..ورقة بـ 100 ألف بوليفار فنزويلي تساوي 2.5 دولار فقط

عبدالغفور أحمد محسن قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن الفئة الجديدة من العملة الفنزويلية والتي أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي بقيمة 100 ألف بوليفار، تساوي أقل من 2.5 دولار فقط في السوق السوداء.ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها فنزويلا فئة جديدة من عملتها المتهاوية، فقد تسبب انه

عبدالغفور أحمد محسن



قالت وكالة “أسوشيتد برس” إن الفئة الجديدة من العملة الفنزويلية والتي أطلقها الرئيس نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي بقيمة 100 ألف بوليفار، تساوي أقل من 2.5 دولار فقط في السوق السوداء.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تطلق فيها فنزويلا فئة جديدة من عملتها المتهاوية، فقد تسبب انهيار الاقتصاد في 2016 إلى تراجع حاد في قيمة العملة الوطنية وتضخم رهيب، ما دعى البلاد إلى مواجهة ذلك عبر إصدار فئات جديدة من العملة متجاوزة فئة الـ 100 بوليفار التي لم تعد تساوي أقل من سنت واحد أمريكي، فأصدرت منذ ديسمبر 2016 فئة 500 بوليفار ثم 1000 ثم 2000 ثم 5 آلاف ثم 10 آلاف ثم 20 ألف بوليفار، قبل أن تطلق 100 ألف بوليفار الأسبوع الماضي.

وقد تعني هذه الخطوة إلغاءً تدريجيا للفئات الصغيرة من العملة، لكن هذا سيتسبب في أزمة خطيرة لدى الفنزويليين الذين لا يسمح لهم سوى بسحب 10 آلاف إلى 20 ألف بوليفار يوميا.

