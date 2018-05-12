فؤش يحيي حفل إطلاق كمبوند العاصمة بحضور مشاهير

المال- خاصشارك عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع في حفل اطلاق كمبوند العاصمة " la capital" الذي يعد كبرى مشاريع شركة بيراميدز للتطوير بالعاصمة الإدارية وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة . وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية، إيمان أبوطالب. وكان ضمن الحضور الم

المال- خاص

شارك عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع في حفل اطلاق كمبوند العاصمة ” la capital” الذي يعد كبرى مشاريع شركة بيراميدز للتطوير بالعاصمة الإدارية وذلك داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة .

وقامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية، إيمان أبوطالب.

وكان ضمن الحضور المهندس حسين صبور استشاري عام المشروع، وكابتن جمال عبد الحميد ومن نجوم الفن سامو زين ، ريم البارودي ، محمد شاهين ،منة عرفة، و غيرهم ممن كان في استقبالهم المهندس هشام الخولي والمهندس علاء الخولي والمهندس تايب محمد تايب.

وأحيا الحفل الميجا ستار محمد فؤاد الذي أشعل وصلات الغناء والرقص طوال فقرته والتي تخللها العديد من الصور التذكارية بطريقة الـ selfie وقام بالتنظيم طارق عبد المحسن “سترايك ميديا”.

ويقام الكمبوند على أحدث النظم العقارية في العالم استشهادا من خبرة الشركة في السوق الفرنسي وخبرة اكثر من عشرون عاما لشركة بيراميدز في السوق الفرنسي للعقارات ويمثل مشروع لوكابيتال باكورة أعمالها في السوق المصري.