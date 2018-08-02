فؤاد ومنيب وغالية بن على في ثاني ليالي مهرجان القلعة للموسيقي

أحمد حمدي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي السابع والعشرين للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر يقام حفلان مساء الجمعة 3 أغسطس بقلعة صلاح الدين الأول في الثامنة مساء على مسرح المحكي1.ويقدم خلاله فريق فؤد ومنيب باقة من أعماله منها "مناجاة، مابعد الألم وج



أحمد حمدي



ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي السابع والعشرين للموسيقي والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر يقام حفلان مساء الجمعة 3 أغسطس بقلعة صلاح الدين الأول في الثامنة مساء على مسرح المحكي1.

ويقدم خلاله فريق فؤد ومنيب باقة من أعماله منها “مناجاة، مابعد الألم وجنين أزرق، فقط من الذاكرة، ضائع، العاصفة، موعد مع الغروب وضحكة”.

أما الحفل الثاني فيقام في العاشرة مساء على مسرح المحكي 2 تحييه المطربة التونسية غالية بن على وفرقتها، ويتضمن باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل التي اشتهرت بتقديمها منها يا مسافر وحدك، انسى الدنيا، لامونى اللى غاروا منى، عرفت الهوى وألف ليلة وليلة إلى جانب مختارات من اعمالها الخاصة منها روميو وليلى، كتابى يا سيدى، قضيت حياتي وأنا حرة.