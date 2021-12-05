ثقافة وفنون

«غُدوة» لـ ظافر العابدين يفوز بجائزة الفيبريسي بمهرجان القاهرة السينمائي

في ختام فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي
رحاب صبحي 9:17 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 9:17 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن ذهاب جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (الفيبريسي)، لفيلم “غُدوة – Tomorrow”، الذي شارك ضمن المسابقة الدولية.

الفيلم الروائي “غدوة” عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان، وهو من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.

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أحداث الفيلم تدور حول حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

شارك في لجنة تحكيم الاتحاد الدولي للنقاد “فيبريسي”، الناقدة السينمائية المصرية أمل الجمل، الناقدة السينمائية الأرمينية ديانا مارتيروسيان، والناقدة السينمائية والشاعرة الغنائية المغربية جيهان بوكرين.
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بقلم رحاب صبحي

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