غييرمو كانو .. الصحفي الذي قُتل فخلدت اليونسكو اسمه بجائزة سنوية

سلوى عثمان تمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة التي نالها اليوم الاثنين، المصور المصري محمود شوكان، كل عام لأحد الصحفيين أو المنظمات أو المؤسسات من ذوي الباع فى الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، ولا سيما المعرضين بسبب ذلك للمخاطرة. ** جائزة دوليةوتلك الجائزة أطلقت بمبادر

سلوى عثمان

تمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة التي نالها اليوم الاثنين، المصور المصري محمود شوكان، كل عام لأحد الصحفيين أو المنظمات أو المؤسسات من ذوي الباع فى الدفاع عن حرية الصحافة وتعزيزها، ولا سيما المعرضين بسبب ذلك للمخاطرة.

** جائزة دولية





وتلك الجائزة أطلقت بمبادرة من المجلس التنفيذي لليونسكو، ويتولى تسليمها مدير عام المنظمة في حفل رسمي يوم 3 مايو المقبل، في غانا تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة .

وتحمل الجائزة اسم “غييرمو كانو”، وهو الصحفي الكولومبي الذي اغتالته عصابات المخدرات، في 17 ديسمبر 1986، أمام مكتب صحيفة “إلإٍسبكتاتور”، في بوغوتا .

و تمنح اليونسكو الجائزة بتمويل من مؤسسات غيرمو كانو (كولمبيا)، وسانومات هيلزينغن (فنلندا)، وصندوق ناميبيا للإعلام ، ومقدارها 25 ألف دولار أمريكي ، بناء على توصية هيئة تحكيم مستقلة مؤلفة من 14 من الاعلاميين والحقوقيين.

ويتغير التشكيل كل أربعة سنوات ، برئاسة ميا دورنايرت، رئيسة فريق اليونسكو الاستشاري لحرية الصحافة ، وتقوم المنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية العاملة في مجال حرية الصحافة، وكذلك الدول الأعضاء في اليونسكو، بتقديم أسماء المرشحين.

** حاصدو الجوائز



ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1997 لـ ” غاو يو ” الصحفية الصينية التى سجنت في الفترة من 1993 إلى 1999 بسبب نشرها مقالات في صحيفتين صادرتين في هونغ كونغ، وأُفرج عنها في 15 فبراير 1999 لأسباب صحية.

وثاني الفائزين كانت إمرأة وسجنت أيضا وهى الصحفية النيجيرية كريستينا أنيانيو، وكانت ناشرة ورئيسة تحرير لمجلة “صاندي ماغازين”، وهي مجلة دورية مستقلة ولكنها توقفت الآن عن الصدور، و سجنت عام 1995 في ظروف اعتقال قاسية للغاية لمجرد ممارستها لمهنتها ونشرها أنباء عن محاولة انقلاب ضد الحكومة النيجيرية، و أفرج عنها في يونيو 1998.

أما عام 1999 فنال الجائزة الصحفي المكسيكي خيسوس بلانكورنيلاس ، والذي شارك في تأسيس وتحرير صحيفة “زيتا” الصادرة في تيخوانا والمعروفة بالعمل على كشف الفساد خاصة المرتبط بتجارة المخدرات ، وفي نوفمبر 1997، تعرض لمحاولة اغتيال بسبب مقالاته وتحقيقاته الصحفية.

وخلال الأعوام الأربعة الماضية ظلت جائزة ” غييرمو كانو ” تمنح لصحفيين محبوسين فى قضايا متنوعة ومنهم من مايزال محبوسا حتى الآن في قضايا مختلفة ، ومنهم من خرج بعد حصوله على الجائزة

ففي 2015 فاز بها الصحفي السوري مازن درويش الناشط في مجال حقوق الإنسان ــ و كان معتقلا بسوريا من 2012 وخرج بعد حصوله على الجائزة .

وجاء فى حيثيات فوزه أنه جاء بفضل ما قام به في سوريا لأكثر من عشر سنوات من ” تضحية شخصية كبيرة ” ،وما تعرض له من منع سفر ومضايقات فضلاً عن الاعتقالات المتكررة والتعذيب ، و قد أسس فى 2004 المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

ويعد درويش أحد مؤسسي صحيفة “الصوت”، وهو موقع إخباري مستقل، تم حظره من قبل السلطات السورية ، وفي عام 2011، أنشأ درويش نادي وسائل الإعلام، أول مجلة سورية تختص بالشؤون الإعلامية .

وفي العام التالى فازت الصحفية الاذريبيجانية خديجة اسماعيلوفا بالجائزة، ولم تكن أفضل حالا من الفائز السابق.

وكانت إسماعيلوفا قبض عليها فى عام 2014 وحكم عليها فى 2015 بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة لإدانتها بتهمة “استغلال النفوذ والتهرّب الضريبي ، ثم تم تخفيف الحكم ليصبح مع إيقاف التنفيذ ــ و تم الإفراج عنها بعد حصولها على الجائزة بثلاثة أسابيع.

وأوصت اللجنة بأن حصولها على الجائزة كان تقديراً لكفاءتها المهنيّة وسعيها الدؤوب ودفاعها المتفاني عن حرية الصحافة.

و في عام 2017 كان من تم اختيار الصحفي الاريتري السويدي دويط إسحق ، السجين حاليا في إريتريا منذ عام 2001 ولم يخرج حتى الآن ، كما أن الأخبار انقطعت عنه منذ 2005 ، ولا يزال مكانه مجهولا حتّى الآن

و قالت تشيلا بينكو، رئيسة لجنة تحكيم جائزة اليونسكوعنه “يعد دويط إسحق واحداً من الصحفيين الكثر الذين أثبتوا جرأتهم وحرصهم الدائم على تسليط الضوء على القضايا الغامضة، من أجل توفير المعلومات اللازمة لمجتمعاتهم رغم كلّ العقبات ، كما قدم البعض حياتهم ثمناً لسعيهم وراء الحقيقة. في حين اعتقل آخرون ومنهن دويط الذي أمضى 16 عاماً في الأسر دون محاكمته أو توجيه أي تهمة له ، وكلي أمل أن تكون هذه الجائزة فرصة ليطالب العالم بتحرير دويط إسحق على الفور ” .

أما عن جائزة هذا العام ذهبت إلى محمود أبو زيد المعروف إعلاميا باسم محمود شوكان

وقالت ماري ريسا ، رئيسة لجنة تحكيم الجائزة هذا العام، إن “اختيار محمود أبو زيد يشيد بشجاعته، ونضاله والتزامه بحرية التعبير”

كان شوكان يعمل كمصور صحفي بوكالة ” ديموتيكس ” البريطانية ، وتم القبض عليه يوم 13 أغسطس عام 2013 فيما يعرف بيوم ” فض إعتصام رابعة ” ومازل محبوسا إحتياطيا منذ ذلك التاريخ وحتى يوم إعلان الجائزة .

وجاء إعلان الفوز رغم أن الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية أعلنت أمس رفضها لذكر اسم شوكان كمرشح لنيل هذه الجائزة باعتباره متهم فى قضايا عنف وتخريب وارتكاب أعمال إرهابية وجرائم جنائية ــ باعتباره كان مشاركا فى الاعتصام وليس مصورا يقوم بعمله، كما جاء في الخطاب الموجه من الوكالة التى كان يعمل لديها لجهات التحقيق.