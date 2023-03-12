«غير ملموس».. اتحاد التأمين يستعرض صعوبات تسويق «متناهي الصغر» لدى العملاء

قال الاتحاد المصري للتأمين إن التسويق يعد أمرًا ضروريًا لنجاح منتجات التأمين متناهي الصغر، حيث يؤثر على مدى سهولة بيع المنتجات المعروضة ومدى الاعتراف بها بين العملاء وضمان استدامتها في السوق، رغم أن تسويقه لا يعد أمرًا سهلًا على الإطلاق؛ نظرًا لعدم وجود شيء ملموس يمكن اقناع العميل بالقيام بشرائه.

وأضاف الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية، أن القائمين على تسويق المنتجات التأمينية بوجه عام يلجأون إلى تسويق تلك المنتجات عن طريق إعطاء العميل الرسائل التي تحمل في باطنها محاولة التخفيف من الخوف والقلق وبيع الثقة للعميل ومحاولة إشعاره بأنه في أمان، بينما حينما يتعلق الأمر بالتأمين متناهي الصغر، فإن هذه الرسائل لن تتسّم بالجاذبية لعميل التأمين متناهي الصغر الذي يحاول بالكاد إدارة موارده من يوم لآخر، ولهذا يمكن القول بأن تسويق التأمين متناهي الصغر يواجه تحديات أصعب من تلك التي تواجهها منتجات التأمين التقليدي.

وبيّن أن التسويق يتسم بأن له عمليته الخاصة، بناءً على سلسلة القيمة الخاصة به، فسلسلة القيمة التسويقية لها وظائف مستقلة تعمل بالتوازي مع عملية تطوير المنتج، على الرغم من أن كليهما ما يزالان يعملان بطريقة متكاملة ومنسقة، بينما يمكن القول أنه على أرض الواقع تتكون سلسلة القيمة الإجمالية للمنتج من عدد من سلاسل القيمة الفرعية والتي يعد التسويق إحداها.

وأوضح أن سلسلة القيمة التسويقية تبدأ بقرار إستراتيجي يتم دعمه من خلال أبحاث السوق، ويتم صياغته من منطلق دوافع تسويقية إستراتيجية، وتنتهي بإطلاق المنتج التأميني عند تنفيذ أنشطة التسويق التشغيلية.

وأشار إلى أن غالبًا ما يتم مشاركة سلسلة القيمة التسويقية بشكل غير رسمي من قبل عدد من الإدارات أو الأفراد، فقد يقوم مكتب الرئيس التنفيذي بتقسيم العملاء إلى شرائح، وقد يقوم القسم المالي بإكمال أبحاث السوق العامة، كما يمكن لأحد المساعدين بقسم المبيعات المشاركة في إعداد الكتيبات والحملات الإعلامية، وقد يتم تناول أنشطة تصميم المنتج من قبل القسم الإكتواري أو وحدة منفصلة لإدارة المنتج، وتؤدى تجزئة الأدوار إلى ضعف التسويق داخل الشركة، مما ينعكس على تقديم منتجات تأمينية غير ملائمة لسوق تنافسي.

وذكر الاتحاد المصري للتأمين أن الوضع الأمثل لهيكل التسويق داخل شركات التأمين؛ أن يتم تجميع جميع روابط سلسلة القيمة التسويقية، بما في ذلك تصميم المنتج في قسم واحد، حيث إن التسويق لا ينبغي أن يكون مجرد وظيفة داعمة، ولكن يجب أن يمثل حلقة الوصل بين شركة التأمين والسوق، إلى جانب دوره في ابتكار المنتجات وتحديد موقع الشركة بين نظرائها داخل السوق.