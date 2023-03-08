«غير صالحة للقلي والسلق».. الزراعة: بودرة البيض لا تؤكل ولا تغني عن الطبيعي

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة في معهد الإنتاج الحيواني عن ما نشر بخصوص ما يسمى بودرة البيض أو بيض البودرة يشوبه الكثير من المبالغات .

وأوضح التقرير أنه هناك إجماعا من المختصين في معهد الإنتاج الحيواني بما فيهم د. أحمد حسين عبدالمجيد الذي نشر الخبر على لسانه وهو أستاذ على المعاش أن هذا المنتج غير صالح للأكل.

ولفت التقرير إلى أن هذا الكلام فيه الكثير من المبالغة، وأن بودرة البيض لا تؤكل ولا تغني عن البيض الطبيعي، بل كانت تستخدمها مصانع الحلويات فقط، وكان يتم استيرادها من الخارج لهذا الغرض فقط حينما كانت رخيصة بالخارج.

وأضاف التقرير أنه باختصار شديد بودرة البيض مثل لبن البوردة يتم إضافة معلقه منها أو معلقتين على كوب الشاى أو النسكافيه أو الكاكاو أو غيرهم من المشروبات، والخلاصة لا يوجد شيىء اسمه بيض بودرة مسلوق أو مقلي أو أمليت.