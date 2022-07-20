غياب 6 لاعبين .. فيريرا يكشف عن قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

أعلن البرتغالي، جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الأهلي، المقرر لها مساء غدًا الخميس، باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وشهدت القائمة غياب كل من طارق حامد ومحمد أبو جبل؛ نظرًا لتحويلهما للتحقيق من قبل إدارة النادي، إضافة إلى رزاق سيسيه الذي تم استبعاده لتغيبه عن تدريبات الفريق في الفترة الأخيرة.

ويفتقد الزمالك لمجهودات عمر السعيد، الذي يُعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخضع لإشعة بشكل كبير بعد مباراة القمة لتحديد موقفه من التواجد في مباراة سموحة.

بينما يتغيب يوسف أسامة نبيه؛ لاستمرار إصابته في العضلة الأمامية، في الوقت الذي يغيب فيه سيف فاروق جعفر بسبب استمرار عمر الجبيرة.

وجاءت القائمة كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد – محمد نديم.

‏‎خط الدفاع: محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد طارق – حسام عبدالمجيد – عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

‏‎خط الوسط: محمد أشرف ” روقا” – إمام عاشور – إسلام جابر – يوسف إبراهيم ” اوباما ” – محمد اوناجم – محمود عبدالرازق “شيكابالا ” – أيمن حفني – أحمد سيد “زيزو”- أشرف بن شرقي.

‏‎خط الهجوم: سيف الجزيري – سيد عبدالله” نيمار”.