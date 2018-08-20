غياب مازدا 2 يهوي بمبيعات العلامة اليابانية في مصر إلى 366 وحدة

أحمد شوقيهوت مبيعات مازدا في مصر إلى 366 سيارة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل 432 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بتراجع 66 سيارة ونسبة انخفاض 15.3%.أسهم في هذا التراجع غياب طرازا مازدا 2 عن السوق المحلية منذ بداية العام الجاري؛ بعد أن كانت مبيعاته 35 وحدة خلال النصف الأول من 2017.

أحمد شوقي

هوت مبيعات مازدا في مصر إلى 366 سيارة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري؛ مقابل 432 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2017 بتراجع 66 سيارة ونسبة انخفاض 15.3%.

أسهم في هذا التراجع غياب طرازا مازدا 2 عن السوق المحلية منذ بداية العام الجاري؛ بعد أن كانت مبيعاته 35 وحدة خلال النصف الأول من 2017.

يضاف إلى ذلك أن مبيعات مازدا 3 الطراز الوحيد المتواجد في مصر من مجموعة منتجات العلامة اليابانية قد انخفضت إلى 366 وحدة حتى نهاية يونيو الماضي مقابل 395 وحدة بنهاية يونيو 2017؛ بتراجع يصل إلى 29 سيارة بنسبة انخفاض 7.3%.

وخلال مايو ويونيو الماضيين تمكنت شركة جي بي أوتو غبور وكيل مازدا من العودة بمبيعات طرازا مازدا 3 إلى المستويات المسجلة خلال يناير 2018 بل وزيادة المبيعات؛ وذلك بتسجيل السيارة 86 و96 وحدة على التوالي وهو ما يفوق أرقام يناير البالغة 81 سيارة.

يأتي ذلك؛ بعد التراجع الكبير الذي منيت به مازدا 3 خلال فبراير ومارس وأبريل؛ حيث لم تتجاوز المبيعات خلال هذه الأشهر 49 و22 و32 سيارة على التوالي.

