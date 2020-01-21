غياب «فيرنا» يخفض حصة هيونداى السوقية إلى 14.6%

أدى وقف إنتاج طراز “فيرنا” إلى انخفاض الحصة السوقية لـ “هيونداى” إلى 14.6 % خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام السابق مقابل 23.6 % خلال الفترة نفسها من عام 2018، بعد تجمد مبيعات العلامة الكورية عند 16.5 ألف وحدة مقابل 29.1 ألف وحدة لتفقد بذلك مقعد صدارة سوق الملاكى لصالح نيسان.

وأوقفت مجموعة “جى بى غبور أوتو” وكيل هيونداى تجميع طراز “فيرنا” فى مصانعها نهاية عام 2018، بالتزامن مع إنتاج طراز “هيونداى إلنترا إتش دي”.

وكانت “فيرنا” قد باعت 7700 سيارة خلال أول 11 شهرا من العام 2018، فى حين لم تتجاوز مبيعاتها 304 سيارات خلال الربع الأول من العام السابق، وتعتبر هذه الكمية مخزونا لدى الوكيل قبل وقف الإنتاج.

والتراجع الكبير فى مبيعات “هيونداى” فى السوق المحلية ليس ناتجا عن غياب “فيرنا” فقط؛ فطرازا “إلنترا AD “الذى باع 6686 وحدة خلال أول 11 شهرا من 2018 سجل انخفاضا فى المبيعات بواقع 2859 وحدة بنسبة تراجع 42.8 % بعد بيعه 3827 وحدة مقابل 6686 .

يضاف إلى ذلك أن مبيعات “هيونداى أكسنت RB” قد انخفضت بأكثر من النصف إلى 640 وحدة فقط مقابل 1562 بتراجع 922 سيارة.

أما السيارة الأكثر مبيعا بالنسبة لمجموعة طرازات “هيونداى” فى السوق المحلية فهى “توسان” التى هبطت مبيعاتها إلى 6278 وحدة مقابل 7901 سيارة بتراجع 1623 وحدة وبنسبة انخفاض تصل إلى 20.5 %.

وكذلك انخفضت مبيعات النسخة المحلية من هيونداى النترا (إتش دي) إلى 4184 وحدة مقابل 4794 وحدة بتراجع يصل إلى 610 سيارات بنسبة هبوط 12.7 %.

وهبطت مبيعات “كريتا” إلى 275 وحدة مقابل 317 وحدة خلال فترة الشهور الأحد عشر الأولى من 2018 بانخفاض 42 وحدة بنسبة 13.2 % كما انخفضت مبيعات “جراند i10” إلى سيارة واحدة مقابل 14 سيارة ولم تسجيل كل من “سولاريس” و”هيونداى i30 “ أي مبيعات خلال أول 11 شهرا من 2019 فى حين كانت مبيعاتهما 1 و4 على التوالى خلال الفترة نفسها من 2018.

وباعت “هيونداى أكسنت HCI “ نحو 755 وحدة خلال أول 11 شهرا من العام السابق، دون أن تتواجد فى السوق المحلية خلال العام 2018.

وارتفعت مبيعات “هيونداى i10” إلى 216 وحدة مقابل 164 وحدة بزيادة 52 سيارة بنسبة نمو %38 ، كما ارتفع أداء “سوناتا” إلى 12 وحدة مقابل 8 وحدات فقط، وسجلت “أيونيك” 11 سيارة مقابل 3 فقط، وباع الشكل الجديد من “سوناتا” 8 وحدات، وسجلت “جينسيس” 5 وحدات.

أحمد شوقى