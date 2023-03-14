غياب شيكابالا وانضمام ناصر منسي.. الزمالك يكشف قائمته لمواجهة بلوزداد الحاسمة

قرر جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، استدعاء ناصر منسي لقائمة الزمالك أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في التاسعة من مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمد نديم.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي ” الونش” – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمود شبانة – محمد طارق – أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف “روقا” – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله “نيمار” – سيف جعفر – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى شلبي – أحمد بلحاج – إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي – يوسف أسامة نبيه – سامسون أكينيولا.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الشافي وعمر جابر.