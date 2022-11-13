غياب الماركات المنافسة يرفع حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو حصة مبيعات السيارات الصينية في مصر إلى 28.6% مسجلة نحو 33.5 ألف مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها 23.5% بإجمالى بيع 36.2 ألف وحدة في الفترة المقابلة من العام السابق.

وأرجع شعبان الحاوى، أحد مستوردي السيارات، ورئيس شركة “الحاوى لتجارة السيارات”، الموزع المعتمد للعديد من الماركات التجارية، أسباب زيادة حصة مبيعات الطرازات الصينية إلى التغيرات التى شهدتها السوق المحلية خاصة مع غياب الماركات المنافسة وعلى رأسها “الأوروبية، والكورية” بسبب أزمة تباطو سلاسل الامداد من مكونات الإنتاج والخامات لدى المصانع العالمية وهو ما انعكس سلبًا على تراجع الطاقة الإنتاجية والكميات المصنعة والمصدرة للأسواق الخارجية ومنها “مصر”.

وأضاف “الحاوى” أن صناعة السيارات الأوروبية قد تضرر بشكل أكبر خلال الشهور المقبلة على خلفية أزمة وقف الغاز الروسي عن المصانع الأوروبية ومنها “السيارات”، فضلا عن الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول الخارجية بشأن تقليص ساعات العمل في بعض الصناعات التحويلية ومنها “المركبات” بغرض ترشيد استهلاك الطاقة، قائلًا: “القارة العجوز تواجه تحدى كبير في مدى استمرارية أنشطة القطاعات المختلفة والتغلب على أزمة نقص الطاقة وارتفاع أسعارها”.

وأشار إلى نقص المعروض من الطرازات الأوروبية والكورية قد أعطي فرصة كبيرة لوكلاء السيارات الصينية لتسويق وبيع مركباتهم مما انعكس على زيادة حصتها السوقية من إجمالى مبيعات القطاع خلال الفترة الماضية.

ترتيب ماركات السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر

رصدت “المال” ترتيب ماركات السيارات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضى.”

تصدرت العلامة التجارية «شيري» مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع وتسليم 15.8 ألأف مركبة.

وجاءت «إم جي» في المرتبة الثانية بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة نحو 10.1 ألف وحدة، أعقبتها «BYD» فى المركز الثالث بواقع 3945 وحدة.

وحلت «شانجان» في المرتبة الرابعة بعدما حققت بيع 1287 سيارة، تلتها «هافال» في المركز الخامس بنحو 1150 وحدة.

وتمركزت «جيلي» في المرتبة السادسة بقائمة الماركات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة بيع 1008 مركبات، أعقبتها «بريليانس» في المركز السابع بإجمالى 110 مركبة.

يذكر أن 7 علامات صينية فقط تفصح عن مبيعاتها لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

«شيري أريزو 5» تتصدر مبيعات السيارات الصينية في مصر

رصدت “المال” ترتيب الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في السوق المحلية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر من العام الحالى.

ووفقًا لـ«أميك»، تصدرت «شيري أريزو 5» مبيعات السيارات الصينية في مصر بعدما تمكنت من بيع 5284 مركبة، تلتها «تيجو 3» في المركز الثاني بإجمالي 4777 سيارة.

وحلت «إم جي 5» فى المرتبة الثالثة مسجلة نحو 4177 سيارة، أعقبتها «شيري تيجو 7» في المركز الرابع بإجمالي بيع 4007 مركبة.

وحصدت «بي واي دي F3» في المرتبة الخامسة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر بعدما حققت بيع 3945 مركبة، تلتها «إم جي ZS» في المركز السادس بواقع 2507 مركبة.

وحافظت «إم جي 6» في المرتبة السابعة بعدما حققت بيع 1580 مركبة، أعقبتها «إم جي HS» في المركز الثامن بنحو 1536 وحدة.

وحلت «شيري تيجو 7 برو» ي المرتبة التاسعة بقائمة الطرازات الصينية الأكثر مبيعًا في مصر مسجلة نحو 1231 وحدة، تلتها «هافال H6» في المركز العاشر بواقع 720 وحدة.