توقع خبراء التحليل الفنى مواصلة مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، الهبوط فى اتجاه مستويات 10900 – 11000 نقطة على الأجل القريب، وسط غياب القوى الشرائية التى ظهرت مع اقترابه من 12000 نقطة الأسبوع الماضى.

ولفت الخبراء إلى أن EGX30، ما زالت لديه احتمالية التماسك دون بلوغ مستهدفاته الهابطة قريبة الأجل، ما قد يعيده فى اتجاه مستويات 11465 – 11600 نقطة.

وأشاروا إلى تجاهل EGX30، أمس أنباء وديعة المملكة العربية السعودية بقيمة 5 مليارات دولار، ليتأثر بالضغط السلبى الناتج من هبوط سهم البنك التجارى الدولى الذى أغلق بالقرب من أدنى سعر له فى الجلسة عند 46.20 بانخفاض %2.53.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس –الأربعاء- على تراجع جماعي؛ إذ انخفض EGX30، بنحو %1.35 ليغلق على مستوى 11239 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 EWI، بنحو %0.57 مسجلًا 1917 نقطة، كما تراجع «الأوسع نطاقًا» EGX100 EWI، بنسبة %0.63 ، مسجلًا 2900 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 751.47 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.56 مليار، ليسجل 726.62 مليار، مقابل 731.18 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيمة 1.09 مليار و20.85 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى بيع بقيمة 1.11 مليار.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى تراجع مؤشر EGX30 أمس الأربعاء، وسط غياب القوى الشرائية، متوقعًا استمرار ضعفها خلال الفترة المقبلة، وهبوط المؤشر على الأجل القصير، ليقترب من مستويات 10900 – 11000 نقطة.

ونوه إلى أنه فى حال تماسك EGX30 قبل بلوغ المستهدفات الهابطة، فإن أول إشارة إيجابية له ستتحقق باختراق مستوى 11465 نقطة، هو ما يعزز من قدرته على الصعود مستهدفًا اختبار المنطقة حول 12000 نقطة مجددًا.

وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى هبوط البورصة أمس رغم أنباء إيداع السعودية 5 مليارات دولار بالبنك المركزى المصري.

وأضاف «نبيل» أن مؤشر EGX30 فقد أمس ما يزيد على 154 نقطة، متأثرًا بهبوط سهم البنك التجارى الدولى.

وقال إن سهم التجارى الدولى ما زال أعلى مستوى الدعم عند 45 جنيهًا، وحال استكمال الهبوط سيكون الدعم التالى عند 43.80 جنيه، والذى من المرجح أن تظهر قربه القوى الشرائية مجددا.

وتابع «نبيل»، أنه على الأجل المتوسط فإن سهم التجارى الدولي، من المتوقع أن يستهدف مستويات 48.40 جنيه ثم مستوى 51 جنيهًا، وهى المقاومة التى حققها السهم بعد خبر تحريك أسعار الصرف الأسبوع السابق.

وتوقع «نبيل» تحرك EGX30، عرضيًا بين مستويات الدعم 10920 – 11100 نقطة، وبين المقاومة 12000 نقطة.

ونصح المستثمرين باستغلال أى هبوط فى إعادة تكوين المراكز فى الأسهم القوية ماليًا، خاصة بالقطاع العقارى، البتروكيماويات والقطاع الصناعي. وشدد «نبيل»، على أهمية متابعة كل سهم بتلك القطاعات على حسب حالته الفنية من حيث الاتجاه العام على المدى الطويل والمتوسط والقصير