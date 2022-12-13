غياب الطرازات المستوردة يعزز من صدارة «المجمعة محلياً»

قال بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية فى شركة «فوتون مصر»، إن الفترة الماضية شهدت تغيرات كبيرة فى خريطة مبيعات سوق السيارات من خلال هيمنة الطرازات المجمعة على صدارة القطاع، خاصة مع نقص المركبات المستوردة جراء القيود التى تفرضها الدولة على العمليات الاستيرادية التى امتدت أكثر من 8 أشهر.

وأضاف «عماد» أن مصنعى السيارات لديهم فرصة كبيرة لتعزيز حصتهم السوقية من المبيعات، خاصة مع الحوافز والتسهيلات التى سيتم تقديمها من قبل الدولة للمصنعين المحليين، والتى تتعلق بخطط التصنيع المحلى والإنتاج الكمى والتصدير للأسواق الخارجية ضمن مشروع تنمية صناعة المركبات المرتقب إقراره من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب القائمة الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، انفردت العلامة الصينية «شيرى» بصدارة تراخيص السيارات «الملاكى» فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 19.2 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من العام الحالى.

وجاءت «نيسان» فى المرتبة الثانية بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا بإجمالى 17.3 ألف مركبة، تلتها «سوزوكى» فى المركز الثالث بواقع 14.3 ألف وحدة.

وجاءت «هيونداى» فى المرتبة الرابعة بترخيص 12.1 ألف سيارة، تلتها «تويوتا» فى المركز الخامس بنحو 10.7 ألف وحدة.

وحصدت «إم جى» المرتبة السادسة بعدما تمكنت من تسجيل 10.5 ألف سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز السابع بنحو 10.2 ألف وحدة.

واقتنصت «رينو» المرتبة الثامنة مسجلة نحو 6.8 ألف مركبة، فيما صعدت «شيفروليه» للمركز التاسع بـ 6.5 ألف مركبة.

فى المقابل تراجعت «فيات» للمرتبة العاشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر، مسجلة نحو 6.4 ألف مركبة، أعقبتها «بيجو» فى المركز الحادى عشر بترخيص 5501 سيارة.

واحتلت «مرسيدس» المرتبة الثانية عشرة مسجلة نحو 4994 وحدة، تلتها «BYD» فى المركز الثالث عشر بواقع 4038 مركبة.

واقتنصت «سكودا» المرتبة الرابعة عشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل نحو 3944 مركبة، أعقبتها «ستروين» فى المركز الخامس عشر بنحو 3721 وحدة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضى.