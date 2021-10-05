رياضة

غياب الشناوي عن المران الجماعي للمنتخب بسبب الإصابة

حصل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على راحة من المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكدمة استوجبت حصوله على راحة حتى التأكد من حالته. ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من…

إسلام مصطفى 12:34 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21 12:34 ص, الأربعاء, 6 أكتوبر 21

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حصل محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر على راحة من المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تعرضه للإصابة بكدمة استوجبت حصوله على راحة حتى التأكد من حالته.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يوم 8 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، ثم مباراة الجولة الرابعة يوم 11 من الشهر ذاته.

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ومن المقرر أن يخضع محمد الشناوي للأشعة صباح غدًا الأربعاء، لمعرفة مدى إصابته، بينما أدى محمد صلاح نجم ليفربول تدريبات استشفائية بعدما انتظم في المران اليوم الثلاثاء.

ويتصدر منتخب ليبيا المجموعة في تصفيات كأس العالم برصيد 6 نقاط، ثم يأتي منتخب مصر في المركز الثاني بـ4 نقاط، والجابون ثالثا بنقطة، وأخيرا أنجولا دون نقاط.

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بقلم إسلام مصطفى

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