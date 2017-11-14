غياب إيطاليا عن كأس العالم يتصدر الصحف الإسرائيلية

عادل عبد الجواد: تصدرت مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره السويدي أمس الإثنين، عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم، وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية "مرت ليلة سوداء على كرة القدم الإيطالية، ووضعت وصمة عار ضخمة علي اللاعبين والمدربين الذين لم يتأهلوا لكأس العالم لأول مرة في 60 عاما، ولل

عادل عبد الجواد:

تصدرت مباراة المنتخب الإيطالي مع نظيره السويدي أمس الإثنين، عناوين الصحف والمواقع الإسرائيلية الصادرة صباح اليوم، وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية “مرت ليلة سوداء على كرة القدم الإيطالية، ووضعت وصمة عار ضخمة علي اللاعبين والمدربين الذين لم يتأهلوا لكأس العالم لأول مرة في 60 عاما، وللمرة الثانية في تاريخهم منذ عام 1958.

بينما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت “زلزال في كرة القدم العالمية، المنتخب الإيطالي يفشل في الصعود، ودفع الثمن” ووصفت هزمية المنتخب الإيطالي بواحدة من أكثر اللحظات تأثيرا، مشيرة إلي اعتزال الحارس الإيطالي جيجي بوفون للعب وبكاءه بشدة بعد المباراة.

ونشر موقع “والـلا” الإسرائيلي في عنوان له “إيطاليا تفاجئ الجميع .. يوم أسود لكرة القدم الإيطالية”، وأضاف تعيش إيطاليا صدمة كبيرة بعد خسارة منتخبها الذي يعد من أنجح وأقوي الفرق في تاريخ كأس العالم والحائز علي بطولة العالم أربع مرات في الماضي، وهذه هى المرة الأولى منذ عام 1958 التى تشهد فيها إيطاليا مثل هذا الفشل الكبير ولن تلتحق بباقي المنتخبات المؤهلة لكأس العالم، وهى المرة الثانية التي لم تشارك فى أكبر بطولة بالعالم.

وقال موقع “سبورت1” الإسرائيلي، في النهاية حصلنا على كأس عالم بدون إيطاليا، كنا نعتقد أن الأرجنتين لن تشارك في كأس العالم لكننا فوجئنا بخروج إيطاليا، وأشار إلي أن هناك سببا آخر مقلق وهو وصول كرة القدم الإيطالية إلى مستوى جديد منخفض في الفترة القادمة، خاصة بعد اعتزال نجوم المنتخب الكبار.

وأضاف أن المنتخب السويدي يستحق الوصول إلى المونديال، ولكن من المستحيل تجاهل الفريق الإيطالي الذي تم القضاء عليه الليلة الماضية من قبل السويديين الذين يلعبون في الدوريات العالمية.