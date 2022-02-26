«غنيم»: متحف الحضارة شاهد على تمكين المرأة و48% من العاملين سيدات

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي يقام تحت عنوان : “سيدات.. شركاء النجاح” “من التعايش إلى التميز”، تحت رعاية مجلس الوزراء والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف يعد منارة ثقافية وزيارة واحدة له تبرز مظاهر تمكين المرأة في القاعة الرئيسية بالمتحف.

وأضاف غنيم خلال كلمته، أن فكرة تمكين المرأة موجودة في مصر منذ قديم الأزل، وهناك العديد من القطع الأثرية التى توضح مكانة المرأة ودورها في الحياة بمصر القديمة.

وأشار إلى أن فاترينات العرض تضم قطع عن الأمومة والرضاعة وأدوات التجميل والزينة وغيرها.



ونوه بأنه خلال الفترة الحالية نجد أن 48% من العاملين بالمتحف سيدات، كما أن جميع إدارات المتحف تضم سيدات عاملات وفاعلات.

ولفت إلى أن المرأة في مصر القديمة لم تكن فقط مساندة لزوجها في الحياة اليومية، ولكنها أيضا شاركت في الحكم مثل الملكة حتشبسوت، وهو ما يراه زائر المتحف الذي يشهد بمقتنياته علي تمكين المرأة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، كما يشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية من قيادات سيدات الأعمال.