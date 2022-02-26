استثمار

«غنيم»: متحف الحضارة شاهد على تمكين المرأة و48% من العاملين سيدات

خلال كلمته بالمؤتمر السنوي السابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21
كتب  و
11:15 ص, السبت, 26 فبراير 22 11:15 ص, السبت, 26 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر السنوي السابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21، والذي يقام تحت عنوان : “سيدات.. شركاء النجاح” “من التعايش إلى التميز”، تحت رعاية مجلس الوزراء والمتحف القومي للحضارة المصرية.

وقال الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف يعد منارة ثقافية وزيارة واحدة له تبرز مظاهر تمكين المرأة في القاعة الرئيسية بالمتحف.

اقرأ أيضا  «ضمت تأهيل شرم الشيخ لاستقبال السيارات الكهربائية».. مدبولي يتابع استعدادات استضافة مؤتمر المناخ

وأضاف غنيم خلال كلمته، أن فكرة تمكين المرأة موجودة في مصر منذ قديم الأزل، وهناك العديد من القطع الأثرية التى توضح مكانة المرأة ودورها في الحياة بمصر القديمة.

وأشار إلى أن فاترينات العرض تضم قطع عن الأمومة والرضاعة وأدوات التجميل والزينة وغيرها.

ونوه بأنه خلال الفترة الحالية نجد أن 48% من العاملين بالمتحف سيدات، كما أن جميع إدارات المتحف تضم سيدات عاملات وفاعلات.

اقرأ أيضا  مجلس الوزراء : لجنة لدراسة آليات توفير موظفين لتشغيل سيارات العيادات المتنقلة

ولفت إلى أن المرأة في مصر القديمة لم تكن فقط مساندة لزوجها في الحياة اليومية، ولكنها أيضا شاركت في الحكم مثل الملكة حتشبسوت، وهو ما يراه زائر المتحف الذي يشهد بمقتنياته علي تمكين المرأة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة يمني الشريدي، رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، كما يشارك في المؤتمر وفود من أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية وإفريقية من قيادات سيدات الأعمال.

اقرأ أيضا  مصر والمجر توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة مشتركة للتجارة والصناعة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم

اقرأ أيضاً

إدارة المتحف المصري الكبير تسعى لاعتماده كمبنى أخضر

دعاء محمود 4:41 م, الجمعة, 25 فبراير 22

الآثاريين العرب: ترميم البشر أهم من ترميم الأثر ونعمل على تأهيل الخريجين لسوق العمل

أماني العزازي 3:16 م, الجمعة, 25 فبراير 22

التخطيط: تنفيذ 431 مشروعًا تنمويًا بقطاع الكهرباء بتكلفة 131.5 مليار جنيه خلال 3 سنوات

عصام عميرة 2:49 م, الجمعة, 25 فبراير 22

تفاصيل اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي

أماني العزازي 1:22 ص, الجمعة, 25 فبراير 22

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً لمناقشة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاع بمصر

دعاء محمود 8:49 م, الخميس, 24 فبراير 22

سياحة النواب تبحث مع وزير الآثار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

ياسمين فواز 5:22 م, الخميس, 24 فبراير 22