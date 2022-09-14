«غنيم»: افتتاح معرض للصور الأرشيفية لرحلات التفتيش أحد أوجه التعاون بين متحف الحضارة وإسبانيا

افتتح الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسفير إسبانيا بالقاهرة مساء اليوم، معرضًا للصور الأرشيفية.

وجاء المعرض بعنوان: “رحلات التفتيش على المواقع الأثرية في صعيد مصر وأرشيف إدوارد تودا”، والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين المتحف وسفارة أسبانيا في القاهرة.

وقال غنيم، إن المعرض يضم عددًا من الصور من مجموعة إدوارد تودا إي جويل، والذي شغل منصب نائب القنصل الإسباني في القاهرة خلال الفترة ما بين عامي 1884 و 1886، لافتًا إلى أن هذه الصور تعد توثيقا لعمل مصلحة الآثار المصرية خلال القرن التاسع عشر.

وأضاف أن إقامة هذا المعرض أحد أوجه التعاون القائمة بين المتحف ودولة إسبانيا، مشيرًا إلى ضرورة استثمار هذا التعاون الثقافى والمعرفى بين الجانبين وتبادل الخبرات فى كل المجالات بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

ومن المقرر أن يبدأ المعرض في استقبال زائريه بدءًا من غد الخميس وحتى يوم 30 سبتمبر الحالي.