غناء على الحجار تتر «جزيرة غمام».. قيمة مضافة للمسلسل وعودة للزمن الجميل

يقدم المطرب على الحجار تتر البداية والنهاية الخاص بمسلسل “جزيرة غمام” في موسم رمضان 2022 وذلك بعد أن غاب عن غناء تترات المسلسلات 9 سنوات و التي تميز بها في مسيرته الفنية الطويلة ، والاغنية التي يقدمها الحجار بصوته للمسلسل ألحان شادي مؤنس ، والمسلسل تأليف عبد الرحيم كمال واخراج حسين منباوي .

حيث أن الحجار حقق نجاحا كبيرا في غناء تترات الكثير من مسلسلات شهر رمضان في فترة التسعينات والألفية تحديدا مثل مسلسلات “الأيام”، و”أبواب المدينة”، والنديم”، و”أبناء العطش”، و”عصر الحب”، و “الشهد والدموع”، و”بوابة الحلوانى”، و”المال والبنون”، و”ذئاب الجبل”، و”شارع المواردى”، و”السيرة الهلالية”.

المال استطلعت أراء ناقدتين بشأن هذه العودة الطربية التي تعيد الأسماع لأغاني الزمن الجميل.

خيرية البشلاوي : صوت علي الحجار تحديدا قادر على غناء التترات الصعبة

تقول الناقدة الفنية خيرية البشلاوي للمال إن علي الحجار مطرب كبير ويمتلك خامة صوتية قوية ، بالاضافة انه يختار التترات التي يغينها بصوته لألأي مسلسل وبالطبع أنه قرأ مسلسل جزيرة غمام قبل الموافقة على غناء تتراته .

وأشارت إلى أن صوت علي الحجار تحديدا قادر على غناء التترات الصعبة مثلما قدم في مشواره الفني تترات مسلسلات ذئاب الجبل والليل وآخره والمال والبنون وغيرها ، وحققت جميعها نجاحا كبيرا .

وأكدت البشلاوي أن تقديم الحجار لتتر مسلسل جزيرة غمام بعد توقفه عن التترات ل9 سنوات تقريبا يمثل طعم للجمهور لتوشيقه لمشاهدة المسلسل.

وأوضحت أن علي الحجار لن يغني لأي مسلسل تليفزيوني بالاضافة ان عبد الرحيم كمال كمؤلف للعمل معروف بتقديمه موضوعات فنية قوية وجادة في الدراما التليفزيونية ، وهذه كلها عناصر جذابة للمسلسل في شهر رمضان القادم .

ماجدة خير الله : علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح منذ 20 عاما كانوا نجوما لتترات المسلسلات

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله فقالت : علي الحجار مطرب كبير وصوت مميز لكنه لم يستطع أن يكون معاصرا للزمن الحالي مثل مطربين كثيرين ، لكنه مقارنة بعمرو دياب فهناك فارق كبير بينهما أن الأخير مازال يملك جمهورا كبيرا ويكون مهووسا بحفلاته الغنائية حتى الآن .

ولفتت الى ان علي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح منذ 20 عاما كانوا نجوما لتترات المسلسلات ، لكن السنين الماضية ظهرت أصوات شابة مصرية وعربية وقدمت تترات المسلسلات وحققت جماهيرية كبيرة .

وأضافت أن علي الحجار لم يستطع أن يواكب التطور الزمني وبرغم ذلك فان تتر مسلسل جزيرة غمام قد يعيده مرة أخرى لدائرة الضوء.

وتابع قائلا: “مثلما حدث منذ سنوات مع المطربة اللبنانية نوال الزغبي حينما قدمت تتر مسلسل ” لأعلى سعر ” لنيلي كريم ” الناس العزاز” حققت وقتها نجاحا كبيرا وعادت بقوة للحفلات الغنائية والساحة الفنية بعد أن كادنت شبه مختفية تماما عن الانظار ولانسمع عنها شيئا قبل هذا التتر .