غموض موقف يوسف من الاستمرار مع بتروجت بعد تراجع النتائج

الشرط الجزائي يقف عائقا أمام إدارة الفريق البترولي ﻹقالة المدير الفنيعلي المصريازداد موقف محمد يوسف المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بنادي بتروجيت، غموضا عقب الهزيمة أمام مضيفه النادي اﻷهلي، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لق

الشرط الجزائي يقف عائقا أمام إدارة الفريق البترولي ﻹقالة المدير الفني





علي المصري

ازداد موقف محمد يوسف المدير الفني للفريق اﻷول لكرة القدم بنادي بتروجيت، غموضا عقب الهزيمة أمام مضيفه النادي اﻷهلي، بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين علي ملعب الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، ضمن لقاءات الجولة 16 للدوري المصري الممتاز.

وتجمد رصيد الفريق البترولي عند 17 نقطة، يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري، ولم يحقق الفريق الفوز سوي في 4 لقاءات من أصل 16 لقاء، وتعادل في 5 مباريات وخسر 7.

ولم يحقق بتروجيت الفوز منذ التغلب علي الاتحاد السكندري، يوم 15 ديسمبر الجاري، في الجولة 13 للدوري، حيث تلقي ثلاث هزائم متتالية أمام المقاولون العرب واﻷسيوطي سبورت والأهلي، كما ودع كأس مصر من دور الستة عشر، بالخسارة أمام سموحة 2_1.

وعلمت “المال”، أن الشرط الجزائي المقدر بشهرين علي كلا الطرفين، يقف حائلا أمام إدارة نادي بتروجيت، في إقالة المدير الفني، الذي تسلم المهمة قبل 7 مباريات من نهاية الموسم الماضي.

وتري إدارة الفريق البترولي، أن يوسف لا يحقق طموحات النادي، وستسعي خلال الفترة المقبلة لعقد جلسة جديدة مع مديرها الفني، من أجل إنهاء التعافد بشكل ودي، بعدما عقدت جلسة سابقة، رفض خلالها يوسف الرحيل وديا، وتمسك بالحصول علي الشرط الجزائي كاملا.

وأنهي مجلس إدارة الفريق البترولي، إتفاقه بشكل نهائى مع أحد المدربين المصريين، وقد تكون الهزبمة الكبيرة أمام اﻷهلي اليوم، هي اﻷخيرة ليوسف مع الفريق، علي أن يعقد اجتماعًا مع الجهاز الفنى، لفك الارتباط وديًا.