غموض موقف بوتين من حضور لقاء روسيا وأوروجواي

علي المصريتوقّع متحدث روسي رسمي، عدم حضور الرئيس فلاديمير بوتين، مباراة منتخب بلاده الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم، أمام أوروجواي، الاثنين المقبل، في مدينة سامارا.وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس": "حتى الآن حضور المبارا

علي المصري





توقّع متحدث روسي رسمي، عدم حضور الرئيس فلاديمير بوتين، مباراة منتخب بلاده الأخيرة في دور المجموعات بكأس العالم، أمام أوروجواي، الاثنين المقبل، في مدينة سامارا.

وقال ديميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية “تاس”: “حتى الآن حضور المباراة ليس مدرجًا على جدول أعمال الرئيس، لديه خطط أخرى متعلقة بالعمل”. وأضاف: “ولكن خلال أيام كرة القدم الحالية، يتسم جدول المواعيد بالمرونة”.

وأكد بوتين، لوسائل الإعلام الصينية، قبل انطلاق البطولة، أنه سيحضر الحفلين الافتتاحي والختامي للمونديال، وأنه سيحاول حضور المباريات إذا تمكَّن من ذلك.

وحضر بوتين الحفل الافتتاحي في موسكو، بجانب الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، وغاب عن المباراة التالية للمنتخب الروسي، التي أقيمت في سان بطرسبرج، لأنه كان في مينسك عاصمة بيلاروسيا، في مهمة عمل رسمية.