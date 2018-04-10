غموض مصير أبراج جروب بعد تفاقم أزمتها مع مستثمرى صناديقها

■ هل تغيير الإدارة وحده يكفى للخروج من النفق المظلم؟ ■ سيناريو الحد الأدنى من الخسائر يتضمن إعلان المتسببين بالمشكلة ■ الجدوى الاستثمارية من شراء الشركة هائلة ■ خروج «نفقى» وإعادة الهيكلة.. أعنف إجراء إدارى يمكن اتخاذهإيمان القاضىدخلت أزمة مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، مع 4

■ هل تغيير الإدارة وحده يكفى للخروج من النفق المظلم؟

■ سيناريو الحد الأدنى من الخسائر يتضمن إعلان المتسببين بالمشكلة

■ الجدوى الاستثمارية من شراء الشركة هائلة

■ خروج «نفقى» وإعادة الهيكلة.. أعنف إجراء إدارى يمكن اتخاذه

إيمان القاضى

دخلت أزمة مجموعة أبراج للاستثمار المباشر، مع 4 من أكبر مستثمرى صناديقها منحنى جديدا، وانتشرت فى الآونة الأخيرة أخبار مجهلة فى العديد من الصحف الأجنبية تفيد باحتمالية بيع شركة إدارة الاستثمارات، فضلا عن اعتزامها تسريح %15 من موظفيها.

جاءت السيناريوهات التى رسمها ممثلى بنوك استثمار محلية لمصير المجموعة متشائمة إلى حد كبير، وانحسرت فى عدة بدائل بعضها تضمن اختفاء أبراج من الساحة تماما، سواء بدخولها تحت مظلة كيان استثمارى آخر مع تغيير اسمها وموظفيها بالكامل، أو بانهيارها، أما السيناريو الثالث فتمثل فى احتفاظ الشركة باسمها وكيانها مع تغيير فريق الإدارة فقط.

رسم الخبراء سيناريو أخير تحت مسمى الحد الأدنى من الخسائر يتمثل فى إعلان أبراج أسماء مجموعة من الكوادر المسئولة عن الأزمة مع أسباب حدوثها التى قد تكون خارجة عن الإرادة، وفى هذه الحالة قد يتم استبعاد مجموعة معينة مع الإبقاء على كيان أبراج كما هو إلا أن تحقق هذا السيناريو المتفائل نسبيا، يتوقف على نتيجة التحقيق الذى يتم إجراؤه حاليا.

بدأت أزمة أبراج منذ عدة أسابيع عندما أطلت صحيفة وول ستريت بتقرير عن قيام كلا من مؤسستى بيل وميليندا جيتس –التابعة لرجل الأعمال الأمريكى الأشهر بيل جيتس- والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، ومجموعتى سى دى سى البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتعيين محاسباً قانونياً – شركة انكورا كونسالتينج الأمريكية، لبحث مصير أموالهم التى تعهدوا بها لصالح أحد صناديق أبراج للرعاية الصحية، وذلك بعدما تأخرت الأخيرة باستثمار مبلغ 545 مليون دولار تم تحويلها فى شهر أبريل من عام 2016 لبناء مستشفيات فى عدة دول، وأرجعت ذلك للتطورات السياسية والاقتصادية بالعديد من الأسواق التى يستثمر بها الصندوق.

عقب ذلك تصاعدت الأمور بشكل سريع حتى وصلت إلى قيام مجموعة أبراج بإجراء تغييرات إدارية واسعة تضمنت خروج عارف نفقى مؤسس المجموعة من الإدارة التنفيذية مع احتفاظه بدور غير تنفيذى كعضو فى لجنة الاستثمار العالمية، كما أن مصطفى عبد الودود رئيس قطاع الاستثمارات العالمية أبلغ الصندوق إنه ينوى الاستقالة وكذلك العضو المنتدب.

خلال الأيام الأخيرة ذكرت وكالة بلومبرج، أن المدراء التنفيذيون لمجموعة أبراج جروب القابضة التى تتخذ من إمارة دبى مقرا لها، يدرسون خيارات بيع أنشطتها الاستثمارية فى صناديق الثروات السيادية بالشرق الأوسط، متابعا أن مباحثات البيع مازالت فى مراحلها التمهيدية وتنتظر نتائج تحقيق المراجعين للأنشطة الاستثمارية بعد أن قدم العديد من المستثمرين شكاوى بخصوص إدارة أصولهم بصورة سيئة وكذلك نتائج إعادة الهيكلة الداخلية التى تنفذها حاليا مجموعة أبراج القابضة.

ذكرت مصادر تعمل فى دبى لـ«المال» أن السوق ملئ بالأخبار غير المؤكدة، عن أبراج والتى تتعلق فى مجملها برغبة بعض الكيانات الاستثمارية الكبرى فى الاستحواذ على شركة الإدارة، مؤكدة انه يوجد أيضا بعض الأسماء المتداولة فى الأوساط المالية كأطراف ترغب فى الاستحواذ على الشركة من ضمنهم مستثمر مصرى بارز.

إلا أنهم أشاروا فى الوقت نفسه، إلى أن الأمر لم يدخل بعد مرحلة الجدية، فى ظل عدم صدور نتائج التحقيق الذى يتم إجراؤه مع الشركة حتى الآن.

قال رئيس أحد بنوك الاستثمار الكبرى فى السوق المحلية، إن شركة أبراج ربما تواجه نفس مصير بنك ليمان برازرز الذى اختفى من الخريطة الاستثمارية عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية بسبب مروره بأزمة ضخمة انتهت بإفلاسه، فحجم الأزمة كبير وأصداؤه ضخمة، كما أن الحادثة تعد فريدة من نوعها.

قال رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة استثمارية كبرى، إن تغيير الإدارة فى حالة أبراج لن يحل الأزمة، خاصة أن إبراج هى شركة استثمار مباشر تعتمد بشكل أساسى على ثقة المستثمرين بها، والتى اهتزت بقوة بسبب تلك الأزمة.

وتساءل: هل تستطيع أبراج جمع أموال لصناديقها الاستثمارية مرة أخرى فى ظل اتهامها بالتأخر عن توظيف أموال 4 من اكبر مؤسسات التمويل فى العالم؟.

قال إن السيناريو الأقرب هو استحواذ احد الكيانات الاستثمارية الكبرى على أبراج لتدخل الأخيرة تحت مظلة كيان أخر يتم جمع الأموال باسمه، كما سيصاحب ذلك تغيير شامل بفريق الإدارة.

ذكر خبير اقتصادى بارز ورئيس إحدى شركات الاستثمار المباشر حديثة التأسيس، أن كل البدائل واردة لأبراج فى المرحلة الحالية، سواء ببيع الشركة أو تغيير الإدارة أو حتى اختزال الأزمة فى بعض الأفراد مع استبعادهم من الشركة.

تابع أن ما أعلنته أبراج من تغييرات إدارية وخروج عارف نفقى مؤسس الشركة من الإدارة التنفيذية يعد اعنف إجراء يتم اتخاذه بهذه النوعية من المشاكل.

وأكد تعاظم الجدوى الاستثمارية من استحواذ أى كيان على شركة أبراج جروب، فى ظل أنها كانت من انجح شركات الاستثمار المباشر فى العالم، كما أن صناديقها كانت تحقق عوائد استثمارية ضخمة.

تابع أن نتيجة التحقيق تلعب دورا رئيسيا فى تحديد مصير الشركة، فمن الممكن أن تظهر الخطأ تم جراء أسباب خارجة عن الإرادة أو العكس.

قال مصدر رقابى سابق بسوق المال، إن كل ما يحدث لأبراج يندرج تحت بند مخاطر السمعة، التى تأثرت بالأزمة الراهنة، متابعا أن بقاء أبراج كما هى مع تغيير الإدارة أو انتقالها تحت مظلة كيان أخر سيؤدى إلى نفس النتيجة وهى تغيير الكوادر التى حدثت الأزمة فى عهدهم.

يذكر أن أبراج تمتلك استثمارات فى مجموعة مستشفيات كليوباترا، المقيدة بالبورصة المصرية، التى يتبعها مستشفيات النيل بدراوى، والقاهرة التخصصى، كما أن لديها شراكة مع «مجموعة طيبة» للخدمات التعليمية.