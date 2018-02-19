غموض حول دعم السيارات الكهربائية في مصر.. وتقدم إماراتي وأردني

أحمد شوقي: قطعت كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن شوطًا كبيرا في تحفيز ودعم شراء السيارات الكهربائية لتشجيع العملاء على شرائها؛ بالتزامن مع الاتجاه العالمي للاعتماد على هذه السيارات للحفاظ على البيئة وتقليل استخدامات الوقود التقليدي. في مصر يبدو الأم رمختلفا بالنسبة للحوافز التي قد يحصل علي

أحمد شوقي:

قطعت كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن شوطًا كبيرا في تحفيز ودعم شراء السيارات الكهربائية لتشجيع العملاء على شرائها؛ بالتزامن مع الاتجاه العالمي للاعتماد على هذه السيارات للحفاظ على البيئة وتقليل استخدامات الوقود التقليدي. في مصر يبدو الأم رمختلفا بالنسبة للحوافز التي قد يحصل عليها الراغب في اقتناء السيارة الكهربائية؛ إذ لا يعرف نوعية الحوافز التي قد يحصل عليها فضلًا عن افتقاد البنية التحتية المؤهلة لتشغيل هذه السيارات.

في المقابل قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بإطلاق مبادرة الشاحن الأخضر لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ فتم الانتهاء من تركيب 100 محطة شحن كهربائية بالعديد من المواقع؛ التي شملت هيئات حكومية ومطورين عقاريين ومطارات ومحطات وقود ومراكز التسوق ومستشفيات وعيادات ومكاتب تجارية ومجمعات سكنية، ويتوقع أن يصل عدد المحطات إلى 200 محطة خلال العام الجاري.

ولتخفيز علميات شراء السيارات الكهربائية قدمت إمارة دبي للعملاء خدمة الشحن المجاني حتى نهاية 2019 كما خصصت مواقف مجانية لهذه السيارات، وأعفتها من رسوم التسجيل والتجديد وكذلك رسوم ملصق الطريق “سالك” للمرة الأولى، بالإضافة إلى وضع ملصق على لوحات المركبات الكهربائية لتمييزها.

أما في الأردن؛ فقد تم إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل والتي تتراوح بين 8- 9آلاف دينار فضلا عن إعفائها من الجمارك وضريبة المبيعات، كما أعفيت البطاريات وقطع الغيار من الضرائب والرسوم الجمركية.

في مصر؛ رغم ما يثار حاليا في الإعلام بشان الاتجاه نحو السيارات الكهربائية فإن الصورة تبدو غامضة للغاية بالنسبة للحوافز والدعم الذي قد يحصل عليه العميل الراغب في اقتناء هذه النوعية من السيارات إذ لا يعرف إمكانية اعفائها من الرسوم الجمركية من عدمه فضلا عن غيرها من أنواع الرسوم والضرائب الأخرى التي يتم تحصيلها على السيارات العادية؛ خاصة أن تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن موظفي الجمارك يعتبرون السيارات الكهربائية على أنها سيارة لرياضة الجولف؛ مما يوقعها تحت شريحة جمركية عالية- في حالة استيرادها.

يقول اللواء حسين مصطفى خبير سوق السيارات إنه لا يوجد حاليا تشريع ينظم عملية استيراد وتداول السيارات الكهربائية وما يندرج تحت ذلك من رسوم ومستحقات أو إعفاءات؛ مشيرا إلى أن ما يثار حاليا هو أن السيارات الكهربائية معفاة من الجمارك لكن لا يوجد تصريح رسمي يؤكد ذلك أن ينفيه، محذرًا من مخاطر معاملتها باعتبارها سيارات ترفيهية؛ لأن ذلك سيفاقم رسومها الجمركية ومن ثم أسعارها في الوقت الذي تعد فيه الأسعار العالمية مرتفعة بالنسبة للعميل المصري.

ولفت إلى أنه لا يتم استيراد السيارات الكهربائية في مصر حاليا للتأكد من حقيقة المزاعم بشأن إعفائها من الجمارك أو معاملتها كسيارات جولف، مطالبا بتوضيح الموقف في الوقت الذي تسعى إخدى الشركات- ريفولتا- لاستيرادها بعد الإعلان عن تدشين محطات شحن كهربائي بالتعاون مع “وطنية”.

وأكد أهمية البدء بتدشين البنية الأساسية للسيارات والمتمثلة في محطات الشحن ومراكز الخدمة في كافة المحافظات وعلى الطرق السريعة؛ فضلا عن إعفائها بشكل كامل من الرسوم الجمركية ورسوم المرور على الطرق، وتخفيض تجديد التراخيص؛ بغرض تشجيع اقتنائها لأنها تحافظ على البيئة وتعد أعلى أمانا من السيارات التقليدية.

اعتبر اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” أن المزايا التي تقدم للعملاء في الإمارات والأردن تشجع على الشراء مطالبا بضرورة أن تحذو مصر حذوهما.

وبالنسبة لهيكيل النظام الجمركي للسيارات الكهربائية حاليا يقول إن الرسوم تصل إلى 25% بالنسبة للسيارات الهايبرد (الهجين) و50% بالنسبة للسيارات الكهربائية بشكل كامل؛ مؤكدا أهمية عدم تحصيل هذه الرسوم بحيث يتم استيراد السيارة معفاة بشكل كامل من كافة الرسوم؛ سواء الجمارك أو الضرائب أو رسوم المرور والتراخيص على أن يتم تطبيق هذه الإعفاءات أيضًا على استيراد البطاريات وقطع الغيار.

وأكد أهمية دعم وتشجيع العملاء لاقتناء السيارات الكهربائية في ظل ارتفاع أسعارها مقارنة بالسيارات التقليدية؛ موضحا أن الدعم الذي تقدمه الدولة يعد أقل مما التكاليف التي تتحملها لدعم الوقود الذي يتجاوز 30 مليار جنيه مطالبا بتوجيه هذا المبلغ إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية للسيارات الكهربائية في ظل ارتفاع أسعارها بشكل كبير على المستوى العالمية موضحا أن هذه الإعفاءات قد تسهم ولو بشكل جزئي في تقليل السعر بمصر؛ مشيرا لأهمية الاستثمار في إنشاء البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه السيارات.

وبالنسبة لتأثير ارتفاع الأسعارعلى فرص نجاح السيارات محليا قال مصدر بإحدى وكالات السيارات الأوروبية إن شركته تقدم أحيانًا تحت ضغوط من الشركة الأم لطرح بعض السيارات ذات الأسعار المرتفعة لكن هذه السيارات لم تلق إقبال العملاء.