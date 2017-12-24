غليون والقناة هل يحققان اكتفاءً ذاتيًا للإنتاج السمكي؟

الصاوي أحمدتذهب تقديرات رسمية إلى أن مشروعين جديدين للاستزراع السمكي يقللان العجز الحالي في انتاج الأسماكو أمس السبت، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة احواض الترسيب شرق القناة، الذي تبلغ طاقتة الكلية 4440 حوض لاستزراع الأسماك البحرية عالية الج

الصاوي أحمد

تذهب تقديرات رسمية إلى أن مشروعين جديدين للاستزراع السمكي يقللان العجز الحالي في انتاج الأسماك

و أمس السبت، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مشروع الاستزراع السمكى بمنطقة احواض الترسيب شرق القناة، الذي تبلغ طاقتة الكلية 4440 حوض لاستزراع الأسماك البحرية عالية الجودة على مياه قناة السويس لسد الفجوة الغذائية وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وتم افتتاح المرحلة الأولى بطاقة 1034 حوض ويجرى استكمال مراحل المشروع الكبير على أن يتم الانتهاء من المرحلة النهائية خلال الفترة من منتصف إلى نهاية2018 .

وفي نوفمبر الماضي، افتتح السيسى ،المرحلة الأولي من مزرعة بركة غليون فى محافظة كفر الشيخ، بتكلفة 1.7 مليار جنيه على مساحة 4100 فدان، كأكبر مزرعة سمكية فى الشرق الأوسط، كما وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية على مساحة 2815 فدانا.



وتضم مزرعة “غليون ” إنتاج الأسماك البحرية باجمالى 453 حوض تربية، تنتج 3 الاف طن في الدورة ،و155 حوض تحضين و مزرعة إنتاج الجمبري باجمالي 655 حوض تربية بإنتاج 2000 طن في الدورة ومزرعة أنتاج أسماك المياه العذبة بها 83 حوض ، بطاقة 2000 طن في الدورة مركز أبحاث وتطوير وتدريب على مساحة 700 متر مربع مصنع أعلاف للأسماك البحرية على مساحة 1518 متر مربع بطاقة إنتاجية 120 ألف طن سنويًا .



كما تتضمن مزرعة “غليون ” مصنع أعلاف للجمبري على مساحة 567 متر مربع بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا ، مصنع لعبوات الفوم على مساحة 1200 متر مربع بطاقة إنتاجية 900 /1500 كيلو جرام يوميًا ومصنع للثلج على مساحة 448 متر مربع بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوماً، و20 طن ثلج بلوكات يومياً و المدينة السمكية الصناعية أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبري في الشرق الأوسط، على مساحة 19695 متر مربع.

** تقليص العجز



وقالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون قطاع الثروة السمكية أن المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها حاليا في محافظتي كفر الشيخ والأسماعيلية ستقلص حجم العجز الحالي في الأنتاجية بنسبة 60 % من إجمالي 18 % فقط تمثل إجمالي العجز المحلي من المنتج.



وأوضحت “محرز ” لـ”المال ” أن هذة الفجوة الأستهلاكية تتسع بنسبة 3 % سنويا ،بسبب الزيادة السكانية وهو ما يتم التعاطي معه حاليا عبر المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها .



وأشارت “محرز ” أن مشروع قناة السويس يستهدف سد إحتياجات السوق من الأسماك بنسبة 35 % عبر أحواض الترسيب التي تم إنشاءها والتي سيتم تربية الأسماك بها بينما ستسد إنتاجية مزرعة بركة غليون نحو 25 % وتنفذ القوات المسلحة المشروعات الجديدة بدعم ومشورة من وزارة الزراعة .



ونوهت إلى أنه عقب وضح حجر الأساس لمشروعات الأسماك الجديدة في قناة السويس شهدت تراجعا في أسعار الأسماك البحرية.



و استقرت أسعار خلال الأيام الجارية عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.



** إنتاجية متزايدة



وأوضحت نائب وزير الزراعة أن مشروع الأستزراع السمكي في قناة السويس يقوم علي مساحة 7500 فدان ينتج الفدان الواحد حاليا 4 آلاف طن في المرحلة الأولي ومن المستهدف أن يصل إنتاجية لفدان لـ10 الآف طن بعد إضافة طاقات إنتاجية جديدة من خلال زيادة أنتاج الزريعة خلال الفترة المقبلة .



ويبلغ أنتاج مصر من الأسماك 1.6 مليون طن طبقا لـ”محرز ” منها ماهو مزراع بنسبة 75 % ومصائد من البحار والبحيرات ونهر النيل بنسبة 25 %بينما يتم إستيراد 350 ألف طن أسماك من الخارج أهمها الرنجا والسردين والمكاريل .



وأوضحت نائب وزير الزراعة أن خطة الأستزراع السمكي في قناة السويس ،تتضمن إقامة مشروعا لأنتاج الزيعة بواقع 180 مليون إصبعية إسماك متنوعة مثل البلطي الأحمر والبلطي النيلي والبوري والوقار والدينيس والقاروص فضلا عن إنتاج ٥٠مليون يرقة جمبري.



وتستهدف “الحكومة ” إقامة مصنع لأعلاف السمك ضمن خطة إستكمال وتنفيذ المشروع في قناة السويس بإنتاجية تبلغ ١٥٠ألف طن سنويا علي 3 مراحل خلال مدة تنفيذ المشروع التي تم إفتتاح المرحلة الأولي منه أمس.



ويتضمن المشروع أنشاء وحدة بيطرية متكاملة ومصنع للثلج ووسائل الإعاشة للعمال .



ونوهت نائب وزير الزراعة أن مصرهي الدولة الأولي في قارة إفريقيا والثانية عالميا بعد الصين في إنتاجية البلطي .





