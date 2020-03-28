غلق 9 آلاف محل.. نتائج حملات الحد من انتشار «كورونا» في أسبوع (جراف)

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال حملاتها للحد من انتشار فيروس “كورونا” 9 آلاف محل مخالف لقرار الغلق الصادر من رئيس الوزراء في هذا الشأن، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

ضبط 2.2 مليون قطعة مستلزمات طبية

وضبطت حملات الداخلية، 498 قضية بمجال حجب وغش المستلزمات الطبية والبيع، بأكثر من السعر المقرر بلغ حجم المضبوطات فيها: 30,589 طن، و418,936 عبوة، 2,247757 قطعة، 16,361 لتر مستلزمات طبية.

وكشفت 1140 قضية بمجال حجب وغش السلع الإستراتيجية والبيع، بأكثر من السعر المقرر، بلغ حجم المضبوطات فيها 867,357 طن، 1,123,211 عبوة، 98,975 قطعة، 11,394 لتر سلع مختلفة.

غلق أكثر من 9 آلاف مقهي ومركز تعليمي

وحررت الحملات، 5294 قضية لمقاهي مخالفة، إضافة إلى تنفيذ غلق 3670 مركزًا تعليميًا مخالفًا.

على صعيد حملات التموين، حررت 7828 قضية تموينية متنوعة، جاءت على النحو التالي:

ضبط 78 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 1583 إسطوانة، قُدِر قيمة الغاز المدعم بها 213705 جنيهات.

إضافة إلى كشف 17 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 334199 لتر.

سلع تموينية بالسوق السوداء

وبين القضايا، 7733 خاصة بالسلع الغذائية والتموينية، بمضبوطات وزنت 1824,297 طن، أبرزها: 388 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بمضبوطات وزنت 900,081 طن.

وضبطت 57 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 10,610 طن.

استمرار حملات مواجهة كورونا

يأتي ذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية، في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كافة صور الخروج على القانون.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، نتائج حملات وزارة الداخلية، للحد من انتشار كورونا ، حسبما كشفت نشرتها الأسبوعية الصادرة اليوم السبت: