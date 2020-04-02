غلق 396 مطعمًا ومركزًا تعليميًا.. حملات مواجهة «كورونا» في يوم (جراف)

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية 396 مطعمًا ومركزًا تعليميًا، أمس، خلال حملاتها التي تشنها لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص، بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1022 قضية تموينية على مستوى الجمهورية.

وبين القضايا التي ضبطتها حملات الداخلية، 170 قضية بمجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.

وضبطت 309 مخالفات بمجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، واتخذت إجراءات غلق 87 مركزًا تعليميًا ومكانًا للتجمعات الطلابية “مراكز للدروس الخاصة”.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها – بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق “المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات أجهزة وزارة الداخلية، لمواجهة انتشار فيروس “كورونا”: