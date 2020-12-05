غلق 12 ألف محل.. نتائج حملات «الداخلية» لتنفيذ قرارات الحكومة في نوفمبر (جراف)

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 130 ألفًا و602 سائق نقل جماعي، وذلك لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، خلال شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وأوضحت الداخلية في نشرتها الشهرية، الصادرة -اليوم السبت- أن أجهزتها قررت غلق 12 ألفًا و825 محلًا مخالفًا لقرار الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية، خلال الشهر الماضي.

يأتي ذلك في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعياته.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس “كورونا” والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وضبطت أجهزة الأمن 34 ألفًا و854 قضية تموينية متنوعة، خلال نوفمبر الماضي، وذلك ضمن جهودها لضبط أشكال استغلال أزمة “كورونا” والغش التجاري، وكذا حررت محاضر لـ 2749 مقهى مخالف.

يذكر أن أجهزة الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية قِبل 5616 سائق نقل جماعي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لعدم الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية، وحررت 573 مخالفة لقرارات الغلق.

على جانب آخر، أسفرت الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 31 قضية بإجمالي 38 متهمًا، بمضبوطات وزنت 4 أطنان و65 كيلو جرام.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج حملات الأمن للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الوزراء: