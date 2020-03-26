غلق وكالتي الخضر والفاكهة بالحضرة والعامرية الخامسة مساء يوميا

التاجر سيكون مضطرا للحصول على احتياجاته من الخضر والفاكهة خلال تلك المدة

حددت الغرفة التجارية بالإسكندرية مواعيد العمل الرسمية فى الأسواق التابعة للغرفة التجارية فى وكالتى الخضر والفاكهة فى الحضرة والعامرية فى ظل التدابير الاحترازية الجديدة التى أعلنت عنها الدولة لأهمية الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.

وأكد أحد أعضاء شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسكندرية أن الغرفة قامت بتحديد موعد الخامسة مساءاً ، ليتوافق مع قرارات حظر التجوال بما يسمح بأتاحة الوقت اللازم لأنصراف الموظفين العاملين فى تلك الأسواق إلى منازلهم.

وأضاف لـ “المال” أن التاجر سيكون مضطرا للحصول على احتياجاته من الخضر والفاكهة خلال تلك المدة، لافتاً إلى أن أسعار المنتجات قد ترتفع فى حال نقصت الكميات أو تأثرت أعمال النقل بالحظر المفروض.

وبدأ مساء أمس تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال من الساعة 7 مساء إلى 6 صباحا بكل المحافظات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها أجهزة الدولة ضد فيروس كورونا مع اخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا علي السلامة العامة وصحة المواطنين الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق قرار حظر التجوال.

وأشار عضو شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالإسكندرية أن الأسعار تعتمد على العرض والطلب، لافتاً إلى أن تأثر المزارعين فى الحقول بالحظر وتراجع ساعات الجمع قد ينعكس على توافر المعروض.

سيتم استئناف العمل في الأسواق طوال أيام الأسبوع

ومن المقرر أن يتم استئناف العمل في الأسواق التابعة للغرفة التجارية وكالة الحضرة ووكالة العامرية من الساعة الخامسة صباحا وحتي الساعة الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع وسيتم موافتكم بالجديد.