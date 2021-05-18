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غلق وتشميع17 وحدة سكنية بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة لتغيير النشاط

التأكيد على استمرار حملات ضبط المخالفات
أحمد صبحي 12:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 12:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم شن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع  9 عدادات كهرباء بمساكن الجيزة بمنطقة النقابات بالتجمع الثالث  بالمدينة.

وأضاف أنه تم  تنفيذ قرارات الغلق والتشميع لـ 17 وحدة سكنية لمخالفة تغيير النشاط من سكنى إلى تجاري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتمت الاجراءات تحت إشراف المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، وبحضور المهندس حسين الأحمدي، معاون رئيس الجهاز، ورؤساء الأحياء وبتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

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وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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