الإسكندرية

غلق وتشميع 3 كافيهات مخالفة فى مرسي مطروح بعد ضبط 65 شيشة

 قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق. وأسفرت الحملة عن ضبط 65 شيشة في 3 كافيهات بشارع التحرير والميناء القديم بالمخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية…

معتز محمود 12:02 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21 12:02 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

 قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة ليلية بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 65 شيشة في 3 كافيهات بشارع التحرير والميناء القديم بالمخالفة للإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق وتشميع الكافيهات المخالفة لقرار مجلس الوزراء .

 ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لضبط الكافيهات والمقاهي التي تستخدم الشيشة .

اقرأ أيضا  مشاركة فعالة لطلاب التعليم الفني الصناعي فى تجميل الإسكندرية

كما نظم مجلس المدينة حملة مكبرة ليلية علي شوارع شكري القوتلي والثانوية ووسط المدينة للمرور علي المحال التجارية وتم مصادرة اشغالات الطريق المخالفة ضمن جهود المدينة في فرض الانضباط والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في عدم احتلال الارصفة والتعدي علي حرم الطريق  .

 وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح علي الرقابة المستمرة والدفع بحملات للمرور علي المحال التجارية والكافيهات والمقاهي لمتابعة مواعيد الغلق المحددة ، حيث يتعرض المخالفون لهذه المواعيد لتطبيق الإجراءات القانونية، الواردة بقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩، تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل قوة وحسم.

اقرأ أيضا  فرق الطوارئ تواصل رفع تراكمات مياه الأمطار بأحياء مرسى مطروح

وناشد جاب الله أصحاب المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي والمولات بالالتزام بمواعيد الغلق في تمام الساعة 10 مساء وعدم تقديم الشيشة تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء حفاظا على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا والا سيتم فورا تطبيق قرارات الغلق والتشميع  .ويأتى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية يناقش في الإسكندرية أليات تمكين المشروعات الصغيرة

معتز محمود 12:08 ص, الخميس, 25 نوفمبر 21

الرقابة التجارية بالإسكندرية تنظم حملة على محطات تموين السيارات

معتز محمود 9:43 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

إضاءة مبنى مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي لمناهضة العنف ضد المرأة

مها يونس 8:35 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

وفد من غرفة ملاحة الإسكندرية في زيارة رسمية لميناء أبو قير البحري (صور)

السيد فؤاد 8:33 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

انطلاق مباردة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمطروح

معتز محمود 3:33 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21

توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للوثائق

مها يونس 3:25 م, الأربعاء, 24 نوفمبر 21