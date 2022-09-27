غلق وتشميع سنتر تعليمي في الإسكندرية والتحفظ على 7 شاشات عرض

قادت هدي أبو كليلة رئيس حي ثان المنتزة بمحافظة الإسكندرية ، حملة مكثفة لمداهمة السناتر التعليمية ، و إغلاقها ، و ذلك لمواجهة ظاهرة انتشار الدروس الخصوصية.

وأسفرت الحملة عن غلق سنتر تعليمي ، بشارع الرحاب بمنطقة المعمورة ، وتم التحفظ على ٧ شاشات عرض كبيرة الحجم ، و ٧ أجهزة صوت ، وعدد ٥ سماعات .

كما تم التحفظ علي ٦٤ كرسيا ، و ٣٨ مروحة ، و ٦ هارد وريسيفر ، وأيضا العديد من اللوحات الدراسية .

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء ، بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط وغلق المراكز التعليمية الخاصة بنطاق الأحياء ، وذلك للحد من ظاهرة انتشارها ، مع قرب العام الدراسي الجديد .

هذا وتستمر الحملات الدورية والمفاجئة في نطاق الأحياء للحد من استغلال الطلاب وأولياء أمورهم .