غلق وتحويلات مرورية لتطوير طريق الأوتوستراد بالقاهرة.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى طريق الأوتوستراد بمنطقة المجزر الآلي.

ويستلزم غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد “المجزر الآلي”، حتى شارع الجزائر وتحويل حركة المرور اتجاه شارع المدبح، لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبرى المشار إليه، وذلك إبتدءً من الساعة 12 صباحًا يوم الأحد 13/11/2022 حتى انتهاء فترة الأعمال.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.