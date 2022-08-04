غلق وتحويلات مرورية لتطوير شارع الخمسين بزهراء المعادي.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال تطوير شارع الخمسين بمنطقة زهراء المعادي، مما يستلزم غلق كلي لنفق السيارات بشارع الخمسين أسفل طريق القطامية – العين السخنة.

يأتي ذلك ابتداءً من الساعة 12 بعد منتصف الليل، صباح يوم الخميس الموافق 4/8/2022، ولحين إنتهاء الأعمال يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-القادم من شارع الخمسين يسلك يمينًا طريق القطامية – العين السخنة، والدوران والعودة من كوبري الدائرى الأوسطي.

-القادم من مناطق القطامية، إستكمال السير تجاه كوبرى محمد فوزى والطريق الدائري.

وتُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.