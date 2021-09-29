غلق وتحويلات مرورية لاستكمال مسار «المونوريل» بشارع يوسف عباس.. تعرف على المواعيد

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخرسانية أعلى كوبري يوسف عباس بمناطق مدينة نصر ضمن تنفيذ أعمال مسار “المونوريل”.

ويستلزم التنفيذ غلق طريق النصر المتجه لمناطق إمتداد رمسيس لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الاتجاه القادم من ميدان “الشهيد – هشام بركات” يمينًا إتجاه شارع يوسف عباس يوم الأربعاء الموافق 29/9/2021 من 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى 6 صباحًا.

وغلق طريق النصر في الاتجاه القادم من ميدان رمسيس إتجاه ميدان “الشهيد – هشام بركات” لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم تحويل الحركة المرورية في الإتجاه القادم من إمتداد رمسيس يمينًا إتجاه شارع عبد العزيز الشناوي، إتجاه شارع يوسف عباس مرة أخرى يوم الخميس 30 سبتمبر من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى 6 صباحًا.

ويغلق شارع يوسف عباس من طريق المتجه إلى شارع عبد العزيز الشناوى لتنفيذ رفع الكمرات الخرسانية، على أن يتم استكمال تسيير المركبات في الاتجاه القادم من إمتداد رمسيس إتجاه ميدان الشهيد “هشام بركات” يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل حتى 9 صباحًا.

من جانبها، عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.