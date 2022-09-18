غلق وتحويلات مرورية في شارع التسعين بالقاهرة الجديدة.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلي لنفق اللواء باقي زكي في شارع التسعين الجنوبي بمنطقة القاهرة الجديدة، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال مشروع المونوريل.
ويستلزم غلق نفق باقي زكي بشارع التسعين الجنوبي، وعليه سيتم الآتي:
غلق مطلع كوبري المشير – التسعين بالطريق الدائري للقادم من طريق السويس في إتجاه المعادي.
غلق مدخل شارع التسعين الجنوبي للقادم من المعادي عبر الطريق الدائري، لمدة “شهرين”.
من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.