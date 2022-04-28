غلق وتحويلات مرورية بشارع يوسف عباس.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمحطة جامعة الأزهر، الأمر الذي يتطلب غلق كلى لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبد العزيز الشناوي، حتى شارع على أمين فى الإتجاهين.

وتجرى التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:

-الاتجاه القادم من شارع عبد العزيز الشناوى إتجاه شارع على أمين إستكمال حركة المركبات، بشارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران فيميناً إتجاه شارع على أمين.

-الاتجاه القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبد العزيز الشناوى، يسلك يميناً شارع الطيران وإستكمال خط السير.

-الاتجاه القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يساراً شارع عبد العزيز الشناوى فيميناً إتجاه شارع الطيران.

ويبدأ العمل اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف ليل يوم الجمعة، الموافق 29/4/2022 ولمدة 60 يومًا.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.