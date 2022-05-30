غلق وتحويلات مرورية بشارع أحمد الزمر في مدينة نصر.. تعرف عليها

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية ورفع وتركيب الكمرات الخاصة بالمسار.

ويستلزم الغلق الكلي لشارع أحمد الزمر بالوصلة من شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا حتى شارع الشيخ كامل خضر، مع تحويل حركة المرور يمينًا تجاه شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا فيسارًا شارع جمال سليم، فيسارًا شارع الشيخ كامل خضر تجاه شارع أحمد الزمر مرة أخرى.

وتنفذ الأعمال اعتبارًا من يوم الإثنين، الموافق 30/5/2022، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم ولمدة 10 ليالي.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.