غلق نفق كارفور المعادي لإزالة برج وأسلاك الضغط العالي

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إزالة برج وأسلاك الضغط العالي المار أعلى نفق كارفور المعادي، ما يستلزم الغلق الكلي لنفق كارفور المعادى في الاتجاهين لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

يأتي ذلك إعتبارًا من الساعة 5 بعد منتصف الليل، يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022، وحتى 5 مساء نفس اليوم.

وتنفذ التحويلة المرورية التالية:

-القادم بالطريق الدائرى من مناطق مدينة نصر إتجاه مناطق زهراء المعادى إستكمال السير والدوران من أسفل كوبرى الدائرى “حدود الإدارة العامة للمرور “.

-القادم من مناطق زهراء المعادى إتجاه نفق كارفور إتجاه طريق الأوتوستراد يسلك يميناً شارع السعادة ثم يساراً إتجاه الطريق الدائرى حتى كوبرى القطامية والدوران والعودة إتجاه محور الأوتوستراد.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، واللوحات الإرشادية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.