غلق نفق زهراء المعادي.. «محافظ القاهرة» يتفقد أعمال التوسعة ويتابع السيولة المرورية

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة صباح اليوم أعمال التوسعات الجارية بنفق زهراء المعادي والذي يربط المعادي بزهراء المعادي والأتوستراد ضمن الأعمال التي تنفذها الدولة لربط محاور جنوب وشرق القاهرة لتحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، وذلك بعد قرار غلق نفق زهراء المعادي فى الاتجاهين.

رافق محافظ القاهرة فى جولته اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة ورئيس حي البساتين.

غلق نفق زهراء المعادي

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمحور حسب الله الكفراوى والمتضمن تنفيذ أعمال غلق نفق زهراء المعادي بالاتجاهين لتنفيذ أعمال التخطيط السطحى وتنفيذ كوبرى سيارات بدلاً من النفق الحالى، اعتبارا من الساعة 12 صباح أمس الجمعة، ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

التحويلات المرورية البديلة

الاتجاه القادم من شارع اللاسلكى وشارع النادى الجديد اتجاه نفق الزهراء يسلك يسارا شارع اللاسلكى فيميناً اتجاه طريق النصر فمحور الأوتوستراد إلى الطريق الدائرى أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

الاتجاه القادم من مناطق شارع 216 يسلك شارع النصر فشارع اللاسلكى فيمينا شارع النصر فنفق النصر فيسارا محور الأوتوستراد اتجاه الدائرى أو مسطح النفق اتجاه الأوتوستراد اتجاه مناطق حلوان.

القادم من مناطق الزهراء اتجاه نفق الزهراء اتجاه المعادى يسلك المأوى الدورانى فيما قبل النفق فيمينا خلف التوحيد والنور اتجاه الأوتوستراد مرة أخرى.