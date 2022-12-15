غلق منزل كوبري أحمد عرابي بالجيزة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابي، ويستلزم الغلق الكلي لمنزل الكوبري.

ويغلق منزل كوبري أحمد عرابي تحديدًا أعلى شارع السودان بالاتجاه المؤدي إلى الطريق الدائري ونفق أحمد عرابي، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 24 ساعة لمدة 45 يومًا، ابتدءً من الساعة 1 صباحًا يوم الجمعة الموافق 16/12/2022، وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 30/1/2022.

وتجرى بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات القادمة من شارع أحمد عرابي، وترغب بالسير إتجاه الطريق الدائري، ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول إتجاه المنزل المؤدى إلى مناطق (ميدان مدينة الأمل – المطار – إمبابة).

واستكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل، ثم الدخول يساراً إتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابي (بعد إستحداث فتحة دخول بعرض 20 متر تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابي).

والدخول يميناً بمحور أحمد عرابي، إتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائرى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.