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غلق منزل شارع البحر الأعظم من اتجاه المريوطية لمدة شهر

وتنفذ المرور تحويلات لقائدي المركبات.
أماني عوض 6:40 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 6:40 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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قررت الإدارة العامة للمرور غلق منزل شارع البحر الأعظم للقادم من اتجاه المريوطية اتجاه أعلى كورنيش النيل، وذلك لتنفيذ أعمال ربط منزل شارع البحر الأعظم القديم بأعمال توسعة الطريق الدائري بنفس المنطقة.

ويستخدم قائدي المركبات القادمين من المريوطية في اتجاه أعلى النيل بالطريق الدائرى والراغبين بالتوجه لشارع البحر الأعظم استخدام منزل ربيع الجيزي “منزل الصعيد الشرقي”، والسير لمسافة 500 متر تقريبًا والدوران والعودة من المأوى الأول الأوسط في اتجاه ميدان المنيب من أسفل كوبرى والى فيميناً إتجاه شارع البحر الأعظم وكوبرى عباس.

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وينفذ الغلق لمدة شهر إعتبارًا من الساعة 7 صباحًا، يوم الجمعة الموافق 15/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم كامل.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائرى في المسافة من مطلع البحر الأعظم حتى منزل المعادى بطول 1,400 كيلو كتر.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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