«غلق منزل الهضبة الوسطى المؤدي الدائري».. تعرف على تحويلات المرور أثناء تطوير المقطم

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلي لمنزل الهضبة الوسطى المؤدي إلى الطريق الدائري ضمن أعمال ربط محور ياسر رزق، وذلك تزامنًا مع أعمال تطوير منطقة المقطم.

وتُعين المرور الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور أثناء غلق منزل الهضبة الوسطى.

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة 12صباحًا بعد منتصف الليل، يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022 ولحين انتهاء الأعمال، مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

القادم من شارع 9 تجاه الطريق الدائري يسلك يسارًا تجاه شارع صبحي حسين، فيمينًا محور ياسر رزق تجاه مناطق الهضبة الوسطى، والطريق الدائري.

القادم من مناطق الهضبة الوسطى، والطريق الدائرى تجاه شارع 9 يسلك يمينًا، محور ياسر رزق فيسارًا شارع صبحى حسين وصولاً لشارع 9.

ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.