نقل وملاحة

غلق معبر رفح غدا

أحمد صبرىنقلت قناة أون لايف منذ قليل أن الحكومة ستغلق غدا معبر رفح بين مصر وغزة بسبب إجازة ثورة ٢٣يوليووأشارت أن الحكومة قررت أن يستأنف فتح المعبر من بعد غد الثلاثاء.