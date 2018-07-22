غلق معبر رفح غدا

نقل وملاحة غلق معبر رفح غداأحمد صبرىنقلت قناة أون لايف منذ قليل أن الحكومة ستغلق غدا معبر رفح بين مصر وغزة بسبب إجازة ثورة ٢٣يوليووأشارت أن الحكومة قررت أن يستأنف فتح المعبر من بعد غد الثلاثاء. 4:43 م, الأحد, 22 يوليو 18 4:43 م, الأحد, 22 يوليو 18 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر أحمد صبرى نقلت قناة أون لايف منذ قليل أن الحكومة ستغلق غدا معبر رفح بين مصر وغزة بسبب إجازة ثورة ٢٣يوليووأشارت أن الحكومة قررت أن يستأنف فتح المعبر من بعد غد الثلاثاء. شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر