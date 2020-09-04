غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات اتجاه وصلة دهشور الشمالية

قررت الإدارة العامة للمرور -اليوم الجمعة- غلق مطلع كوبري 6 بطريق الواحات، من الاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية، بسبب أعمال إصلاحات في خط مياه الشرب.

واتخذت الإدارة العامة لمرور الجيزة الإجراءات لتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بمناسبة أعمال إصلاح ماسورة مياه الشرب للخط المغذى لمدينة 6 أكتوبر.

وتتطلب أعمال الإصلاح قيام الشركة المنفذه بقطع جزئي للطريق البطئ أمام مطلع كوبري (6) بطريق الواحات.

ويستلزم غلق كامل لمطلع الكوبري بالاتجاه القادم من طريق وصلة دهشور الشمالية لمدة يوم واحد فقط، بدءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 4/9/2020 حتى الساعة 12 صباح السبت الموافق 5/9/2020.

وعلى القادم من وصلة دهشور الشمالية، ويرغب بالعودة مرة أخرى اتجاه طريق الفيوم استخدام الدوران الكائن أمام محطة مياه الشرب الرئيسية بطريق الواحات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، بمنطقة الأعمال لتنظيم الحركة المرورية.