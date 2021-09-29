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غلق مطلع دائري المريوطية 30 يومًا.. تعرف على الطرق البديلة

للقادم من الكورنيش متجه إلى المريوطية لإجراء التوسعة.
أماني عوض 1:56 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21 1:56 م, الأربعاء, 29 سبتمبر 21

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قررت الإدارة العامة للمرور غلق مطلع الدائري الاتجاه القادم من الكورنيش والمتجه إلى المريوطية وذلك لإجراء أعمال التوسعة والربط مع جسم الكوبري الدائري، بالتزامن مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بتطوير وتوسعة الطريق الدائري عند تقاطعه مع الأوتوستراد في محافظة القاهرة.

وتجري المرور تحويل في الحركة المرورية للقادم من ميدان أثر النبي اتجاه مطلع الدائري، ثم استكمال طريق الكورنيش إتجاه المعادي، والدوران والعودة من أسفل كوبرى النيل بدراوي فمطلع الدائري إتجاه الجيزة.

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على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 لمدة 30 يومًا.

من جانبها، نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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