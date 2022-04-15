قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائري للقادم من شارع ربيع الجيزي، والمؤدي إلى مناطق المريوطية وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة مما يستلزم غلق كلي لمطلع الطريق الدائري المشار إليه.

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة الـ 12 صباح يوم الجمعة الموافق 15/4/2022، حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة 10 أيام على مدار 24 ساعة.

وتجرى التحويلات المرورية على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة، وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مرورًا بميدان المنيب، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.