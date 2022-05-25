غلق مطلع «الدائري» من المنصورية والطريق السياحي.. تعرف على تحويلات المرور

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة الطريق الدائري بالمناطق بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية، مما يستلزم الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري، وذلك لمدة شهر.

وأشارت إلى القيام بأعمال توسعة بمطلع الطريق الدائري (القوس الشرقي “المنيب”)، للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحي، وربطه مع توسعة الطريق الدائري المستحدثة.

يأتي ذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 صباح يوم الأربعاء الموافق 25/5/2022، حتى صباح يوم الخميس الموافق 23/6/2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتجرى بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحي، تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحي لمحور اللبيني، ثم الدخول يسارًا من أسفل المطلع المشار إليه إتجاه طريق المريوطية.

-الصعود أعلى الطريق الدائري عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية (القادم من شارع الأهرام) للاتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.

-استكمال السير لمسافة (450 متر) أعلى الطريق الدائرى حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.