غلق مطلعي محور 26 يوليو.. تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع محور أحمد عرابي تعرف عليها

قررت الإدارة العامة للمرور تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابي من محور 26 يوليو، وحتى شارع أحمد عرابي مرورًا بالطريق الدائري.

ويستلزم غلق مطلعى محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر المؤديان إلى الطريق الدائري، في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي تجاه منطقة الأعمال ابتدءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16/11/2023، وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19/11/2023، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الطريق الدائرى القادم من المريوطية إتجاه الطريق الزراعي، تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القوس الغربى للقادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن في إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى للنزول بالكامل إلى محور 26 يوليو فى إتجاه ميدان لبنان ثم استكمال السير بمحور 26 يوليو مروراً أعلى شارع السودان وميدان لبنان، ثم استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مروراً من أمام نادى الزمالك ثم يميناً لشارع جامعة الدول العربية فى إتجاه ميدان النصر (ميدان مصطفى محمود)، ثم الدوران من أول دوران (فتحة دوران ومبى) للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية وصولاً لميدان سفنكس، وشارع أحمد عرابي والصعود أعلى كوبرى أحمد عرابي، وإستكمال السير حتى نفق أحمد عرابى ومنه إلى مطلع الطريق الدائرى إتجاه طريق الإسكندرية الزراعى.

الطريق الدائري القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى إتجاه المريوطية، تحويل الحركة المرورية للطريق الدائرى القوس الغربى للقادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعى فى إتجاه المريوطية للنزول بالكامل إلى محور أحمد عرابى مروراً بنفق أحمد عرابى السير بمحور أحمد عرابى أعلى كوبرى أحمد عرابى إتجاه شارع أحمد عرابي، استكمال السير بمحور أحمد عرابى وصولاً لميدان سفنكس ثم يمينًا إتجاه مسطح كوبرى 15 مايو إستكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا، بمناطق نادى الترسانة ثم الصعود لمحور 26 يوليو مرورًا بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان محور 26 يوليو، مروراً من أسفل الطريق الدائرى يميناً مطلع محور 26 يوليو المؤدى إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات (الطريق الدائري، داخل محافظة الجيزة)، وذلك طوال فترة الأعمال وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل (الطريق الدائرى الأوسطي، الطريق الدائري الإقليمي، محور روض الفرج).

من جانبها، تُعين الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.